Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Dopo il ritorno sul piccolo schermo a partire dal 12 settembre, le vicende del grande magazzino andranno in onda per la seconda settimana di programmazione.

Le anticipazioni relative alla puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 20 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Gemma avrà un confronto con Stefania, chiedendole scusa per ciò che ha fatto in passato. Tuttavia la giovane Colombo, pur accettando il pentimento della sorellastra, sarà molto distaccata nei confronti di quest'ultima.

Marcello farà ritorno dalla Svizzera, dove ha studiato finanza. Il giovane Barbieri apparirà molto cambiato, sembrando quasi un'altra persona.

Il Paradiso, trama 20 settembre: Gemma parla dell'incontro con Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 20 settembre sarà dato spazio al personaggio di Gemma. Quest'ultima apparirà profondamente cambiata dopo tutti gli errori commessi in passato. Tuttavia non sembrerà affatto facile far comprendere agli altri il suo pentimento. Del resto anche anche sua madre era scettica riguardo al suo prematuro ritorno a casa. La ragazza racconterà ad Ezio e Veronica come sia andato il suo incontro con Stefania, alla quale ha deciso di porgere le sue scuse.

Il Paradiso delle Signore, episodio 20/9: la giovane Colombo distaccata con la sorellastra

Stando alle anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmesso il 20 settembre, l'incontro fra Stefania e Gemma andrà abbastanza bene. La figlia di Ezio, infatti, accetterà le scuse della figlia di Veronica. Tuttavia la ragazza non riuscirà a non essere scettica nei riguardi della sorellastra.

Del resto Gemma è stata molto cattiva con lei, e certe cose non si archiviano con facilità. Pertanto Stefania si mostrerà aperta al perdono, ma molto fredda. Con molta probabilità la figlia di Gloria ha bisogno di tempo per capire che la sorellastra è davvero cambiata.

Il Paradiso, anticipazioni 20 settembre: Barbieri torna dalla Svizzera

Le anticipazioni relative alla puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 20 settembre rivelano che si assisterà ad un gradito ritorno. Si tratta di Marcello, il quale è stato in Svizzera a studiare finanza. Il giovane barista apparirà in una veste nuova, sembrando quasi irriconoscibile. La contessa, infatti, nel corso del finale di stagione, aveva deciso di aiutarlo. Tuttavia, nonostante la lontananza e l'innalzamento di rango, Barbieri sarà ancora innamorato di Ludovica. Non viene ancora rivelato se ed in che modo evolverà la storia d'amore fra i due giovani.