A partire da lunedì 12 settembre, su Rai 1, andranno in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Finalmente, dopo una lunga estate di pausa, i personaggi saranno pronti a tornare per la settima stagione della TV Soap. Secondo le anticipazioni non mancheranno le sorprese. In particolare Agnese e Flora daranno le dimissioni, mentre Stefania desidererà poter riabbracciare Gloria. Adelaide mentirà a Marco e Umberto sfrutterà la situazione per minacciarla.

Il Paradiso delle Signore, trame dal 12 al 16 settembre 2022: Agnese darà le dimissioni

Finalmente la lunga attesa è terminata. A partire dal 12 settembre, su Rai 1, andranno in onda le nuove puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Agnese, da sempre un punto di riferimento insostituibile del magazzino, non riuscirà più a sopportare la condotta di Adelaide. Stufa di dover seguire i suoi ordini, inaspettatamente deciderà di dare le dimissioni. Ovviamente questo genererà un enorme dispiacere tra le Veneri. Marco e Umberto, dopo essersi resi conto della difficile situazione, proveranno a parlare con la Contessa. Il loro obiettivo sarà quello di spingerla a creare un clima lavorativo più sereno, ma non riusciranno a ottenere i risultati desiderati.

Nel frattempo Gemma, all'insaputa di Veronica, abbandonerà il convento e tornerà a Milano. Lo farà perché la mamma non vorrà che lo abbandoni prima del previsto e anche quando Gemma le mentirà dicendole di trovarsi ancora in convento, la donna continuerà a essere sicura che la decisione presa sia quella più giusta per la giovane.

Alla fine sarà Ezio, informato da Roberto, a riportarla a casa.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 16 settembre: Marco avrà bisogno dell'aiuto di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Stefania e Marco si prepareranno per la loro festa di fidanzamento. Il giovane, desiderando di rendere felice la sua innamorata, chiederà ad Adelaide di provare a convincere il direttore del carcere a far uscire Gemma, almeno per una sera.

Quest'ultima, però, farà l'esatto contrario.

Intanto Veronica andrà su tutte le furie. Infatti non approverà il gesto compiuto da Ezio. A parer suo Gemma sarebbe dovuta rimanere ancora un po' di tempo al convento. L'uomo, però, non sarà della stessa opinione. Inoltre al Paradiso la situazione non farà altro che peggiorare. Nelle puntate in onda dal 12 al 16 settembre Flora, seguendo l'esempio di Agnese, darà le dimissioni. Adelaide si metterà alla ricerca di una nuova stilista, ma Umberto la costringerà a riassumere la ragazza minacciandola di dire la verità a Marco in caso di rifiuto.

Roberto e Vittorio aiuteranno Gemma a uscire di prigione

Il ritorno di Agnese al Paradiso verrà accolto con grande gioia.

Purtroppo, però, gli scontri con Adelaide non finiranno. Al contrario le due saranno più agguerrite che mai. Invece Gemma mostrerà un temperamento completamente diverso. Durante la sua permanenza al convento, tramite Don Saverio, ha aiutato un bambino a trovare una famiglia affidataria però, nonostante il bel gesto, sarà restia a parlarne.

Nelle puntate dal 12 al 16 settembre de Il Paradiso delle Signore, Umberto e Vittorio riusciranno a trovare una soluzione per far uscire Gloria dal carcere. Finalmente lei e Stefania potranno riabbracciarsi e trascorrere del tempo insieme.