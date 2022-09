A partire da lunedì 12 settembre tornerà in onda Il Paradiso delle Signore. La soap, giunta alla settima stagione, sarà visibile sul piccolo schermo dal lunedì al venerdì alle 16.05.

Le nuove puntate si prospettano ricche di colpi di scena che non mancheranno di stupire i telespettatori. Gloria, dopo essersi costituita nel finale della scorsa stagione, dovrà scontare la sua pena in carcere. Stefania soffrirà molto per la sua assenza, soprattutto in vista della sua festa di fidanzamento con Marco. Pertanto quest'ultimo chiederà alla zia Adelaide di sfruttare il suo prestigio sociale per convincere il direttore del carcere a concedere un permesso straordinario alla donna.

La contessa, tuttavia, non farà nulla di ciò che le è stato chiesto dal nipote, anzi remerà contro Gloria.

Il Paradiso, episodi al 16 settembre: Gloria è in carcere

Nel corso della prima settimana di programmazione della settima stagione de Il Paradiso si apprenderà che Gloria si trova in prigione. La donna, pur di vedere felice sua figlia, ha preferito pagare con la sua ingiusta detenzione.

La figlia, però, nonostante il momento positivo che sta vivendo, non riesce a non sentire la sua mancanza. La ragazza, inoltre, vorrebbe tanto che la madre partecipasse alla sua festa di fidanzamento con Marco.

Il Paradiso, trame fino al 16/9: Marco chiede alla zia di intervenire

La settimana di programmazione de Il Paradiso proseguirà con Stefania, molto dispiaciuta per l'assenza di sua madre alla festa di fidanzamento con Marco.

Il giovane, vedendo la fidanzata triste, deciderà di chiedere alla zia di intervenire. Sapendo che quest'ultima gode di un evevato prestigio sociale e di tante conoscenze, il ragazzo penserà che potrebbe facilmente persuadere il direttore del carcere a concedere un permesso a Gloria in vista di un'occasione così importante.

Tuttavia non è detto che Adelaide si presti a eseguire tale richiesta.

Il Paradiso, anticipazioni 12-16 settembre: Umbero ricatta la cognata

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda sino al 16 settembre Adelaide continuerà ad agire contro Flora, colpevole ai suoi occhi di averle portato via Umberto. Per farlo, però, porterà avanti una gestione astiosa all'interno del grande magazzino, provocando non poche problematiche.

A tal punto Guarnieri si vedrà costretto a fermarla per il bene dell'azienda. Per farlo sarà costretto a ricorrere ad un ricatto. Umberto, difatti, scoprirà che Adelaide ha convinto il direttore del carcere a non concedere il permesso a Gloria di partecipare alla festa. Il commendatore minaccerà di rivelare tutto a Marco se la contessa non lascerà in pace Flora.