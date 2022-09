Incredibili novità avverranno in occasione della terza stagione di Terra Amara, la popolare soap opera tra le più amate dai fan italiani. Gli spoiler dei nuovi episodi segnalano che Ali Fekeli avrà una reazione furiosa quando scoprirà che suo figlioccio Yilmaz Akkaya ha tentato di fuggire con Zuleyha Altun in Germania.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz decisi a scappare in Germania con i bambini

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la terza stagione della soap opera rivelano che il piano di fuga di Yilmaz e Zuleyha non avrà il risultato sperato.

Tutto inizierà quando alla tenuta si celebreranno i 40 giorni dalla morte di Hunkar. In questo frangente, la coppia organizzerà un piano perfetto per fuggire insieme e vivere finalmente felici. In pratica, Altun metterà un potente sonnifero all'interno della bevanda dell'evento. In questo modo, tutti i dipendenti della tenuta sprofonderanno in un sonno profondo. Sarà in questo frangente che la protagonista scapperà insieme a Adnan e Leyla dalla tenuta per poi ricongiungersi con Yilmaz ed il piccolo Kerem Ali. La coppia, infatti, avrà intenzione di scappare in Germania mentre Demir si risveglierà nel cuore della notte, scoprendo che il suo peggior incubo è purtroppo diventato realtà. Il potente imprenditore scoprirà che Zuleyha è fuggita con i bambini.

Fekeli e Mujgan fermano la fuga dei due amanti

Negli episodi della terza stagione di Terra Amara, la fuga dei due amanti avrà vita breve quando qualcuno denuncerà alla polizia la scomparsa di Adnan, Leyla e Kerem Ali. Per questo motivo, la coppia verrà portata davanti al pubblico ministero. In questo frangente, Akkaya sospetterà che sia stato Demir a denunciarli, tanto da voler mettere fine alla sua esistenza.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: i due rimarranno senza fiato quando scopriranno che Fekeli e Mujgan sono nell'ufficio del magistrato. A tal proposito, Ali sarà così devastato da confidare al suo figlioccio che non significa più nulla per lui. Dopodiché, l'uomo insieme alla dottoressa Hekimoglu porteranno via il piccolo Kerem Ali.

Intanto Demir si recherà alla stazione di polizia per prelevare i suoi bambini. Neanche a dirlo, Zuleyha apparirà distrutta per aver perso nuovamente i suoi figli, tanto da venire rassicurata da Yilmaz che prima o poi li ritroveranno. Ma Altun dimostrando di essere incapace di stare lontana da Adnan e Leyla, deciderà di tornare a casa con Yaman, spezzando così il cuore di Akkaya

Ali decide di rinnegare e cacciare di casa il figlioccio

Allo stesso tempo, Fekeli e Mujgan arriveranno al ranch. Qui, Ali dimostrerà di non riuscire a perdonare Yilmaz per il suo tradimento. A tal proposito, Fikret offrirà una spalla su cui piangere allo zio. In questo frangente, si scoprirà che è stata la dottoressa Hekimoglu a impedire ad Yilmaz e Zuleyha di fuggire alla scoperta della scomparsa del figlio.

La mattina seguente, Akkaya si recherà alla tenuta, dove riceverà delle parole fortissime da parte del padrino. Fekeli, infatti, informerà il figlioccio di non riconoscerlo più, tanto da non volere più avere niente a che fare con lui. Alla fine, Ali deciderà di rinnegare Yilmaz e cacciarlo da casa sua.