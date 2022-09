Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 che andranno in onda ad ottobre in prima visione assoluta su Rai 1.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Stefania che, dopo aver pubblicato il libro sulla vicenda di sua mamma Gloria, continuerà ad impegnarsi con tutte le sue forze per fare in modo che la donna torni in libertà.

E, nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, per la ragazza arriverà finalmente una bella notizia.

Stefania lotta per sua mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda ad ottobre in poi su Rai 1, rivelano che Stefania continuerà a lottare per sua mamma e dopo la pubblicazione del libro andrà avanti con le presentazioni in tutta Italia.

Come se non bastasse, nel corso dei prossimi episodi della soap, la giovane venere rilascerà anche la sua prima intervista in televisione per la Rai.

Tale intervista, però, finirà per lasciare l'amaro in bocca al suo fidanzato Marco e i due si ritroveranno ben presto ad affrontare la prima crisi di coppia.

Marco e Stefania affrontano una crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore ottobre

Il motivo? Marco non gradirà il fatto di essere stato dimenticato da Stefania, dato che la ragazza non lo ha minimamente citato e nominato durante l'intervista concessa alla Rai.

Marco, che si è adoperato con tutto sé stesso affinché quel libro venisse pubblicato al più presto, non potrà nascondere la sua amarezza e la sua desolazione nei confronti della fidanzata.

Per fortuna, però, tale spiacevole episodio non incrinerà più di tanto il rapporto dei due giovani fidanzati, dato che ben presto Stefania riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare e far sì che tra di loro ritorni di nuovo il sereno dopo questo momento di piccola crisi.

Stefania scopre che la mamma è libera: anticipazioni Il Paradiso delle signore ottobre

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse durante il mese di ottobre in prima visione assoluta Rai, rivelano che per Stefania arriverà anche una notizia del tutto inaspettata.

I suoi sforzi verranno premiati dato che, dopo l'arrivo di un telegramma, la ragazza scoprirà che sua mamma Gloria è tornata di nuovo in piena libertà.

La tanto bramata "grazia" verrà concessa a Gloria che, dopo un periodo di carcere, potrà finalmente tornare a prendere in mano le redini della sua vita e ricucire quel rapporto con la figlia Stefania.

Le due, da questo momento in poi, avranno molto tempo a disposizione e dovranno recuperare tutto quello perso nel corso degli anni in cui sono state lontane.