Momenti di paura si vivranno nel vecchio quartiere di Acacias 38. Le trame di Una vita, riguardanti le nuove puntate provenienti dalla Spagna e in onda a breve su Canale 5 rivelano che Fidel Soria (Alejandro Siguenza) rischierà di spirare quando verrà raggiunto da un colpo di pistola da un anarchico.

Una vita, anticipazioni: Fidel e Ramon liberano David

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate in programma nel corso delle prossime settimane sulle reti nazionali annunciano che Fidel si troverà in una spiacevole situazione.

Tutto prenderà il via quando il diabolico Aurelio apprenderà che il poliziotto e Ramon hanno creato un’associazione per torturare gli anarchici.

Per questo motivo, il messicano capirà che i due uomini avevano freddato Leonardo e Fausto Salazar, tanto da usare questa scoperta per tenerli in pugno. Quesada, infatti, chiederà al signor Palacios e Soria di far fuori il suo ex tirapiedi David Exposito.

Fortunatamente il rapimento non andrà a buon fine, visto che Fidel e Ramon (Junma Navas) decideranno di liberare l’amato di Valeria Cardenas (Roser Tapias) alla scoperta della presunta dipartita di Aurelio, perito in un incendio divampato nel suo laboratorio, dov’è era tenuto in ostaggio da Rodrigo Lluch.

Lolita convince il poliziotto a smettere di farsi giustizia da solo

Nelle puntate Spagna di Una vita, la story-line cambierà piega grazie a Lolita, la quale apprenderà dello sporco segreto di Ramon e Fidel.

La madre del piccolo Moncho, a questo punto, farà intuire al poliziotto di provare un sentimento per lui per spingerlo a smetterla di farsi giustizia da solo per la morte di sua moglie e del figlio Alejandro.

Un confronto, che avverrà nel momento in cui Casado non avrà più dubbi sul responsabile del sequestro di un giovane anarchico, nonostante il parere contrario di Ramon, il finanziatore dell’associazione.

Ed ecco, che Fidel si farà convincere da Lolita (Rebeca Alemany) a lasciar andare il giovane che teneva sequestrato. In questo modo, l’anarchico avrà modo di lasciare Acacias 38 in tutta fretta per rifarsi un futuro altrove.

Soria rischia di spegnersi dopo essere stato ferito da un anarchico

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Soria si metterà in grave pericolo in quanto l’anarchico si metterà in contatto con un suo alleato per tendergli un tranello.

Difatti, l’uomo rischierà di spegnersi quando verrà colpito da un colpo d’arma da fuoco in pieno petto dal complice del giovane anarchico, che aveva rimesso in libertà. Il poliziotto si salverà oppure esalerà l’ultimo respiro? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa story-line.