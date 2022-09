La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli, per l'episodio che sarà trasmesso martedì 27 settembre, anticipano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) inizierà il tour di presentazione del libro "La madre ritrovata". Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), intanto, chiederà a Paola Galletti (Elisa Cheli) di dare una mano al grande magazzino, così da sopperire alla momentanea assenza di Agnese Amato (Antonella Attili).

Clara Gallo (Clara Danese) verrà invece licenziata dall'atelier, nel frattempo Ezio (Massimo Poggio) farà presente a Gloria Moreau (Lara Komar) la determinazione e la perseveranza di Stefania per farla scarcerare prima possibile. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), in ultimo, si renderà conto di aver sbagliato a mettersi contro il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e a fronte di ciò rivelerà a Matilde (Chiara Baschetti) di voler vedere le sue quote del Paradiso.

Le anticipazioni della soap opera per la puntata che andrà in onda martedì 27 settembre svelano che Stefania inizierà a viaggiare in varie tappe fuori città in occasione del tour di presentazione del libro "La madre ritrovata".

L'assenza della sarta Agnese, intanto, si farà sentire parecchio in atelier, così Vittorio deciderà di chiedere a Paola di dare una mano per sopperire la mancanza momentanea della signora Amato.

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio del 27 settembre rivelano che Clara, a seguito del feedback negativo sviscerato da Irene Cipriani (Francesca Del Fa) a Vittorio, verrà licenziata e sparirà.

Don Saverio (Andrea Lolli), preoccupato per la nipote, chiederà supporto a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) in merito.

Gli spoiler della soap opera per la puntata del 27 settembre riportano che Ezio dirà alla moglie Gloria che la loro figlia Stefania sta mettendo in campo una gran tenacia, anche grazie ai recenti successi editoriali ottenuti, per tentare di farla uscire di prigione quanto prima.

La contessa Adelaide, in ultimo, si renderà conto che aver sfidato l'ex amante Umberto nel terreno a lui più congeniale è stato un madornale errore. A tal proposito, l'arguta Di Sant'Erasmo manifesterà a Matilde la volontà di cedere le sue quote dell'atelier.