Cala il gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi alla presentazione stampa della fiction Viola come il mare, in onda su Canale 5 dal prossimo 30 settembre 2022.

Questa mattina i due attori hanno incontrato la stampa per annunciare il debutto della serie televisiva e, a colpire, è stato soprattutto il gelo dell'attrice nei confronti del divo turco, al punto da rifiutarsi di abbracciarlo in presenza dei fotografi presenti all'evento.

Nel dettaglio, la fiction Viola come il mare è tra i titoli più attesi di questa nuova stagione televisiva autunnale.

Il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere il primo lavoro di can yaman nelle vesti di protagonista assoluto di una serie italiana, dove recita in lingua originale senza doppiaggio.

Al fianco di Can, in questa nuova fiction articolata in sei puntata, ci sarà l'ex Miss Italia, Francesca Chillemi, tra i volti più apprezzati del momento.

In queste settimane, Can e Francesca sono stati costantemente al centro del Gossip per via di un presunto "flirt" che ci sarebbe stato tra i due nel corso delle riprese della fiction.

Voci che non sono state mai confermate ma neppure smentite dai due diretti interessati, nonostante Francesca Chillemi sia felicemente sposata.

Ebbene, alla conferenza stampa di presentazione della fiction, a destare particolare attenzione è stato il gelo dell'attrice nei confronti del collega Can Yaman.

Quando i due attori si sono ritrovati al cospetto dei fotografi per i consueti scatti di rito, l'ex Miss Italia ha sbottato e rigettato al mittente le richieste di chi chiedeva un abbraccio tra i due.

I fotografi, infatti, avrebbero voluto uno scatto di Can e Francesca "vicini", ma l'attrice ha preferito di no ed ha sottolineato (piuttosto stizzita) di non fare ulteriori richieste.

Sta di fatto che Francesca Chillemi si è rifiutata di abbracciare Can Yaman, trattandolo con grande freddezza e quasi prendendo le distanze dal collega, forse infastidita da queste continue voci che aleggiano sul loro conto, riguardanti un possibile flirt.

Lei palesemente piena e infastidita, costretta anche a dire non fare richieste senza senso visto che è sposata e Lui ride … poi mi chiedono perché non sopporto Gianni. pic.twitter.com/8BlkGPyHBf — Marti 🧘🏻‍♀️ (@marti_miy) September 16, 2022

La coppia Chillemi-Yaman ospiti in studio a Verissimo

Possibile che il rapporto tra i due protagonisti di Viola come il mare si sia deteriorato a causa di queste indiscrezioni? I fan sperano di no anche se, nel corso del weekend, i due potranno fare chiarezza in prima persona.

Sia Can Yaman che Francesca Chillemi, questo sabato pomeriggio saranno ospiti in studio a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, dove potrebbero rompere il silenzio pubblicamente su queste voci che li riguardano.