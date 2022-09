Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonista la giovane Gulten. Secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, dopo essere rimasta ferita per errore durante uno scontro a fuoco tra Yilmaz e Demir, la domestica deciderà di non denunciare Yaman, dalla cui pistola è esploso il proiettile che l'ha colpita. Nonostante la sua veloce ripresa dopo un piccolo intervento, Gaffur si convincerà sempre di più di aver diritto ad una somma di denaro o quantomeno alla donazione di un terreno per il silenzio della sorella. Hunkar, improvvisamente convocherà il capomastro, Saniye e Gulten comunicando loro che ha deciso di donare un campo da tennis.

Ma a chi sarà intestata questa donazione?

Gulten non denuncia Demir

Procedono le interessanti anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sull'ambizione di Gaffur il quale non si accontenterà di aver riavuto il suo ruolo di capomastro ma sarà sempre più avido e interessato ad ottenere maggiore disponibilità economica. Seguendo la storyline della soap turca, quando Gulten si metterà di mezzo tra Demir e Yilmaz e verrà colpita da un proiettile della pistola di Yaman, Gaffur inizierà ad architettare un piano. Infatti, la domestica dopo essersi ripresa velocemente dall'incidente, affermerà davanti ai medici di essersi ferita maneggiando la pistola del fratello. La bugia di fatto proteggerà Demir dal carcere, tant'è che Hunkar ringrazierà la domestica per come ha gestito la situazione.

Gaffur, però, si convincerà che il silenzio della sorella dovrebbe essere ampiamente ricompensato, con del denaro o meglio ancora con al donazione di un appezzamento di terra. La moglie Saniye immediatamente si dirà contraria all'idea del marito, memore dei problemi avuti in passato per i suoi colpi di testa. Allo stesso modo, anche Gulten chiederà al fratello di non avanzare alcun tipo di proposta ai padroni.

Le mire economiche di Gaffur

Gaffur non vorrà sentire ragione ma prima che lui possa agire una comunicazione di Hunkar lo bloccherà. La signora Yaman, infatti, chiamerà Gulten, Saniye e Gaffur stesso e comunicherà loro di avere intenzione di donare un campo da tennis. Il capomastro a questo punto si convincerà che sarà proprio lui il legittimo proprietario del terreno.

Ma non tutto è così lineare e il capomastro potrebbe avere presto una brutta delusione.

Per scoprire cosa ha esattamente in mente Hunkar non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, che dal prossimo 19 settembre subirà uno stop nella programmazione. La soap tornerà su Canale 5 quando Una Vita chiuderà definitivamente i battenti entro fine novembre.