A partire da lunedì 12 settembre tornerà in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore. La soap tornerà sul piccolo schermo dal lunedì al venerdì alle 16 circa.

Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 14 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Agnese, dopo essersi dimessa, deciderà di tornare al lavoro. Tuttavia non mancheranno nuovi scontri con la contessa. Flora, a questo punto, comprenderà di essere lei il problema principale, pertanto la giovane Gentile deciderà di dimettersi dal ruolo di stilista del grande magazzino.

Il Paradiso, puntata 14 settembre: la signora Amato torna al grande magazzino

Secondo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 14 settembre, verrà dato notevole spazio al personaggio di Agnese. La donna, dopo l'ennesimo scontro con la contessa, aveva deciso di dare le dimissioni dal ruolo di sarta del grande magazzino. Tuttavia le rassicurazioni di Vittorio e Roberto riusciranno a convincerla a tornare in atelier. Del resto la donna ama molto il suo lavoro.

Il Paradiso, spoiler 14/9: Maria torna da Roma

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre preannunciano che si assisterà a un piacevole ritorno. Si tratta di Maria, la ricamatrice del grande magazzino.

La ragazza, difatti, è stata lontano per qualche periodo per svolgere un tirocinio presso un atelier di abiti da sposa. La giovane Puglisi tornerà in una nuova veste, tanto che il dottor Conti farà fatica a riconoscerla. Maria, infatti, sarà elegantissima e soddisfatta di ciò che ha appreso durante il periodo di formazione.

Vittorio è entusiasta del rientro della sua fedele dipendente, avendo tanti progetti in serbo per lei.

Il Paradiso, anticipazioni 14 settembre: la giovane Gentile comprende di essere un problema

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre si assisterà a nuovi scontri fra Agnese e Adelaide. Le due donne, dotate entrambe di un carattere forte, non riusciranno a non entrare in conflitto.

La convivenza lavorativa potrebbe non essere possibile, qualora una delle due non cedesse a qualche compromesso.

Difatti, nonostante il ritorno di Maria, al grande magazzino si respirerà un'atmosfera tutt'altro che piacevole. Flora, avendo compreso di essere lei l'obiettivo di Adelaide, deciderà di fare un passo indietro per risolvere la situazione. La giovane, pertanto, dare le dimissioni dal ruolo di stilista. La ragazza è certa che, senza la sua presenza, la contessa cambierà atteggiamento nei confronti di Agnese. Tuttavia in questo modo creerà non pochi disagi a Vittorio.