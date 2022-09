Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. A partire dal 12 settembre riprenderà la messa in onda quotidiana delle nuove puntate. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 14 settembre svelano nuovi colpi di scena.

La giovane Zanatta vorrebbe tornare a vivere con Ezio e Veronica. Per questo motivo telefonerà a sua madre per convincerla a farla tornare a casa. La donna non saprà che in realtà Gemma sarà già tornata a Milano. Ezio, del resto, vorrebbe che la ragazza tornasse a casa loro, mentre la compagna sembrerà piuttosto scettica.

Tuttavia ciò che entrambi non sanno è che Gemma farà ritorno in città di sua spontanea volontà, senza avvisare nessuno dei suoi familiari.

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre si darà spazio al personaggio di Gemma. La ragazza si troverà in convento per volontà di sua madre. Veronica, difatti, ha ritenuto giusto darle una punizione, mandandola per un periodo dalle suore. La donna è determinata nel voler far restare la figlia in convento ancora per un po' di tempo, in modo da farla riflettere su ciò che ha fatto. Ezio, invece, sembrerà più propenso a riaccogliere la ragazza in casa.

Secondo le anticipazioni, nel corso della puntata Gemma farà una telefonata a sua madre, informandola riguardo la sua permanenza in convento.

La ragazza vorrebbe tornare a casa il prima possibile. Veronica, però, riterrà che i tempi non siano ancora maturi.

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso prevista per il 14 settembre rivelano che Gemma farà ritorno a Milano all'insaputa di sua madre ed Ezio. Tuttavia non viene svelato dove la ragazza andrà ad alloggiare, dato che nessuno è a conoscenza del suo ritorno.

Ben presto, però, la giovane incontrerà Roberto per le vie della città. Quest'ultimo, dopo l'incontro con la ragazza, non ci penserà due volte a riferirlo a Ezio.

Le anticipazioni relative all'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 14 settembre preannunciano che Ezio dimostrerà ancora una volta la sua generosità.

Colombo difatti, dopo aver appreso da Roberto che Gemma si trova a Milano, si adopererà per scoprire dove possa essere la ragazza.

Una volta trovata la figliastra, non riuscirà a mantenere i patti con la compagna. Ezio, infatti, le vorrà dare un'altra possibilità, portandola a casa con lui, nonostante sia consapevole che Veronica potrebbe non approvare la sua scelta.