Prosegue ogni pomeriggio su Canale 5 la messa in onda della soap opera turca Terra Amara. Approfondiamo di seguito cosa accadrà nelle puntate che saranno trasmesse nella settimana da lunedì 12 fino a venerdì 16 settembre.

Nelle prossime puntate di Terra amara, Hunkar vuole accompagnare Saniye dal ginecologo

Hunkar ha intenzione di accompagnare Saniye dal ginecologo, ma lei a quel punto finge di essersi sbagliata sulla gravidanza.

Nel frattempo Yilmaz ha dei flashback molto tristi mentre si svolgono i festeggiamenti per il compleanno di Zuleyha, la quale riceve un'auto rossa come regalo da parte di Demir.

Intanto Demir vince le elezioni per diventare presidente della camera dell’industria, anche se in molti sospettano che i voti siano truccate.

A Sabahattin viene riferito che Gaffur è stato fermato mentre era intento a soffocare Yilmaz con un cuscino e affronta Demir, pensando che sia stato lui a dargli l'ordine. Demir reagisce molto male, licenziando Gaffur e Saniye, cacciandoli fuori dalla tenuta. I due hanno un po' di risparmi e quindi Gaffur valuta di mettersi a lavorare in proprio.

Intanto Zuleyha confessa a Sermin di voler scappare col figlio, mentre Hunkar informa a Sermin che Veli è morto. A questo punto Sermin è disperata, Zuleyha se ne accorge e le confessa di aver avuto una storia segreta con lui.

Nel frattempo Gaffur e Saniye vengono derubati e si recano a casa dell'anziana Suna (zia dell'uomo) in cerca di riparo. In seguito Saniye si arrabbia col marito, non sopportando più la situazione che si è venuta a creare e gli lancia un ultimatum: se non riusciranno a tornare nella villa di Yalman, lei chiederà il divorzio.

Tensioni fra Zuleyha e Demir

Zuleyha e Sermin rimangono a piedi a causa di un gusto alla macchina e Yilmaz cerca di ripararla. Nel frattempo Sermin racconta ad Hunkar i vari che l'hanno portata a dubitare della fedeltà di Demir per Zuleyha: in particolare si sente trattata come un oggetto messo in bella mostra da parte del marito e non sopporta più questa situazione.

Intanto Gaffur e Saniye ritornano in villa all'insaputa di Demir. Zuleyha scopre che Gulten non ha mai spedito le lettere che ha scritto ad Yilmaz durante il periodo in cui era in carcere.

Nel frattempo Zuleyha vuole scappare con il figlio e lo confessa a Sarmin, che a sua volta lo racconta a Demir. L'uomo quindi si affretta ad andare a fermarla in aeroporto, dove trova solo Ylmaz intento a imbarcarsi: la ragazza infatti è scappata a casa di Nihal.

Infine ci sarà una raccolta fondi, in cui Ylmaz farà una grossa offerta.