Cosa succederà nelle nuove puntate di Mare Fuori 3? La fiction Rai è tra i titoli più attesi della prossima stagione televisiva 2022/2023 e, intanto, emergono dei clamorosi retroscena su quelle che saranno le nuove trame di questo terzo capitolo.

Occhi puntati in primis su una foto scattata sul set della fiction, la quale vede protagonista anche il giovane Giacomo Giorgio, ossia l'attore che veste i panni di Ciro Ricci, scomparso durante la prima stagione.

Ciro Ricci ritorna sul set: retroscena Mare Fuori 3 nuove puntate

Nel dettaglio, le riprese di Mare Fuori 3 stanno procedendo a ritmo serrato a Napoli.

Il regista, in una recente intervista, ha ammesso che stanno cercando di fare il possibile per evitare "spoiler" anche se non sempre risulta facile, complice la folla di fan e appassionati che durante il giorno si reca nei pressi del set della fiction.

Tuttavia, in queste ore, un clamoroso retroscena su quello che sta accadendo sul set della fiction è arrivato dai social, in particolar modo da uno scatto che sta facendo il giro della rete.

In questa foto ricompare Ciro Ricci, il giovane camorrista che venne ucciso al termine della prima stagione.

Carmine potrebbe cambiare vita: retroscena Mare Fuori 3

L'attore Giacomo Giorgio, alias Ciro, è tornato così sul set di questa terza stagione della fiction e ciò non esclude il fatto che potrebbe non essere morto per davvero, così come tutti avevano creduto.

Al fianco di Ciro, in questo scatto, compare anche il giovane Carmine che nel corso della seconda stagione è diventato padre della piccola Futura e aveva promesso di voler chiudere con il passato malavitoso.

Tuttavia, in questo scatto, Carmine e Ciro indossano la stessa maglia, quasi come se fossero "affiliati", il che fa pensare che Carmine potrebbe ricadere nel tunnel della criminalità.

Quando va in in onda Mare Fuori 3 nel prime time di Rai 2

In attesa di scoprire cosa succederà nel dettaglio durante questa terza stagione di Mare Fuori destinata alla prima serata di Rai 2, la fiction continua ad ottenere un boom di visualizzazioni in streaming.

Da quando è stata caricata nel catalogo delle serie televisive di Netflix, si è sempre piazzata nella classifica dei dieci titoli più visti della settimana, a conferma del fatto che la serie è stata apprezzata e riscoperta da una vasta fetta di spettatori che non avevano avuto modo di seguirla in televisione.

La messa in onda delle nuove puntate di Mare Fuori 3 è prevista nel 2023 in prime time e, intanto, è stata già confermata anche la quarta stagione della fiction, che molto probabilmente verrà realizzata al termine della messa in onda televisiva della terza serie.