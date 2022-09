Nelle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse in televisione da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, ci saranno importanti colpi di scena che riguarderanno Nunzio. A tal proposito, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Cammarota prenderà una decisione sconcertante, che riguarderà Chiara. Nel frattempo, durante la settimana, verranno trattate anche le vicende di Eugenio e Viola, che saranno in crisi e sempre più distanti, mentre Lara tornerà a Napoli e sarà indagata per l'avvelenamento ai danni di Marina e Roberto.

Un posto al sole, anticipazioni al 30/9: Nunzio prende una decisione sconcertante

La gioia di Nunzio, che ha ritrovato Chiara, è durata poco. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Cammarota aveva lasciato il lavoro e la sua famiglia, per raggiungere Petrone a Capo Verde. Una volta arrivato in Africa dalla sua fidanzata, però, il figlio di Franco Boschi aveva scoperto che la sua compagna era finita, ancora una volta, nel tunnel della dipendenza da stupefacenti. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 30 settembre, rivelano che Nunzio si troverà a un bivio e, non riuscendo più a tollerare lo stile di vita di Chiara, prenderà una decisione sconcertante.

Un posto al sole, trame al 30/9: Nunzio potrebbe denunciare Chiara

Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli su quello che accadrà negli episodi che verranno trasmessi in televisione da lunedì 26 a venerdì 30 settembre. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Nunzio, a causa di Petrone, finirà, ancora una volta, nei guai.

Al momento, però, non è chiaro ancora cosa accadrà a Cammarota. Attualmente, pertanto, potrebbe essere ipotizzabile che, pur di salvare la sua amata, Nunzio arriverà a denunciare la compagna alla polizia. La decisione scioccante che prenderà Nunzio, potrebbe essere proprio arrivare a confessare alle forze dell'ordine dove si trova Petrone.

Pertanto, nelle prossime puntate, la figlia di Giancarlo potrebbe essere rintracciata, grazie alla denuncia del suo fidanzato.

Un posto al sole, episodi al 30/9: Eugenio e Viola in crisi

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 26 al 30 settembre, continuerà la crisi dei coniugi Nicotera. Nei recenti episodi, Viola non era riuscita a superare il trauma della sparatoria e non riusciva a tornare a essere in sintonia con Eugenio, accusandolo di essere responsabile del dramma vissuto. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che l'allontanamento fra la professoressa Bruni e il consorte sarà quasi definitivo. Sembrerebbe, pertanto, essere in vista una separazione per una delle coppie più longeve della soap opera partenopea.

Durante la settimana, inoltre, Lara tornerà a Napoli, perché sarà indagata per l'avvelenamento ai danni di Roberto e Marina. Martinelli verrà interrogata per ore dagli inquirenti e, al momento, non è chiaro se sia stata lei a voler fare del male ai due imprenditori o se qualche altra persona abbia tentato di colpire gli ex coniugi Ferri.