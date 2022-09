Marco Bellavia continua ad essere al centro delle polemiche al GF Vip. In questi ultimi giorni, il concorrente ha avuto dei momenti di sconforto e più volte si è ritrovato in lacrime, da solo, chiedendo aiuto anche agli altri inquilini della casa che però gli hanno voltato le spalle.

Al termine della puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Marco si è ritrovato anche al centro di una accesa lite in casa con Giovanni Ciacci, che non ha preso per niente bene la sua nomination.

Dopo la puntata del GF Vip, esplode la lite tra Marco e Giovanni

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip 7 ci sono state le consuete nomination e Marco Bellavia ha fatto il nome di Ciacci.

"Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia", è stata la motivazione di Marco che ha precisato di non avere nulla contro Giovanni.

La furia di Ciacci non si è fatta attendere e in diretta tv ha subito bacchettato il compagno di gioco, facendogli presente che la sua storia è uguale a quella degli altri.

La situazione è degenerata dopo la puntata del GF Vip, quando Ciacci ha sbottato duramente contro Bellavia per la motivazione della nomination.

'Ti devi vergognare', sbotta Giovanni contro Marco dopo la diretta del GF Vip 7

"Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto", ha sentenziato il costumista che non ha neppure accettato le scuse di Marco.

"Ti devi vergognare e basta. Le parole che hai detto fanno schifo", ha proseguito ancora Ciacci che è diventato una furia nei confronti di Marco Bellavia, aggiungendo che sarebbe anche per "colpa sua" se c'è ancora discriminazione su certi temi, come quello della sieropositività raccontato da Giovanni in questa esperienza al GF Vip.

Ma non è finita qui, perché sempre dopo la puntata serale del GF Vip di ieri, ci sono stati anche altri concorrenti che hanno puntato il dito contro Marco e il suo atteggiamento, considerato poco limpido, all'interno della casa di Cinecittà.

I concorrenti del GF Vip sbottano contro Marco dopo la puntata

È questo il caso di Daniele Dal Moro, il quale sostiene di sentirsi preso in giro da Marco durante i confronti e i discorsi che fanno in casa.

Anche Gegia non è stata per niente tenera nei confronti di Bellavia, tanto da lasciarsi andare ad una serie di considerazioni molto forti sul suo conto.

"Secondo me quello è pazzo, è matto, malato", ha sentenziato Gegia subito dopo la puntata del reality show, mentre Luca Salatino l'ha bacchettata facendole presente che non si dovrebbero dire certe cose.

"Se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip, stai a casa tua", è invece il pensiero di Patrizia Rossetti, anche lei poco propensa alla presenza di Marco all'interno della casa più spiata d'Italia.