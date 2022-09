Il mese di settembre sarà come una sorta di rinascita per diversi segni zodiacali. L'Oroscopo dal 5 all'11 settembre 2022 vede il Toro in difficoltà, specie in ambito familiare, mentre la Bilancia riceverà una sorpresa inaspettata, ma che forse aspettava da tempo. I Gemelli saranno chiamati a far leva sulle proprie risorse interiori, invece la Vergine non riuscirà a liberarsi da uno stato ansioso riguardante un problema che affligge i nativi del segno.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo settimanale per tutti i segni dello Zodiaco, con i consigli delle stelle.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la vostra forza vi aiuterà a superare un momento non molto semplice, cercate però di non strafare e di accettare anche l'aiuto di chi vi sta accanto. L'Oroscopo della nuova settimana di settembre consiglia infatti ai nativi di stare il più possibile accanto alle persone che ama.

Toro - non mancheranno tensioni e litigi in famiglia. Una decisione che non dipende da voi proprio non riesce ad andarvi giù. Attenzione, perché essere eccessivamente intolleranti o agire per partito preso non farà che peggiorare la situazione e il vostro umore. Giù anche l'amore per una settimana in cui ci sarà un po' di nervosismo.

Gemelli - secondo l'oroscopo della settimana, dovrete cercare di farvi forza e di credere maggiormente nelle vostre capacità.

La resilienza è una qualità che vi appartiene, ora è il momento di farvi affidamento. Con meno ansie e un po' di coraggio otterrete tutto ciò che desiderate. Resterete piacevolmente stupiti. In amore siete indecisi, le delusioni del passato pesano come macigni. Il consiglio delle stelle è quello di non prendere decisioni affrettate, ma di valutare i pro e i contro della situazione che state vivendo.

Cancro - per i nati sotto questo segno zodiacale la settimana non sarà affatto male. Riprendere il lavoro e la routine quotidiana non è semplice, ma riuscirete comunque a trovare dei buoni compromessi. In famiglia siete abbastanza assenti in questo periodo, cercate di passare più tempo con le persone che amate.

Leone - il segno del Leone sarà favorito dalle stelle, secondo l'oroscopo.

I nativi del segno passeranno una settimana a dir poco sfavillante, sotto tutti i punti di vista. L'unica accortezza sono le spese, cercate di non spendere troppo. In amore ricevete una dichiarazione totalmente inaspettata che vi farà senza dubbio piacere.

Vergine - i nati sotto questo segno vivranno dei giorni abbastanza complicati. In amore avete preso una decisione forse troppo affrettata, ma nulla vi vieta di rimediare. A volte, chiedere semplicemente 'scusa' risolve problemi che sembravano essere insormontabili.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - una settimana importante, la prima di settembre. L'oroscopo dice che i nativi riceveranno una sorpresa che li stupirà e che lascerà uno strascico di buonumore per tutto il mese.

Potrebbe riguardare una promozione sul lavoro o una proposta romantica in amore, ma anche qualcosa di molto più importante. Occhi aperti, dunque.

Scorpione - settimana senza alti e bassi particolari. Saranno giorni tranquilli, che vi permetteranno di rientrare nella routine senza troppo stress. Visto il periodo sereno, approfittatene per iniziare qualche hobby nuovo, che potrebbe essere anche un buon mezzo per conoscere nuova gente. Se siete single, è in arrivo una conoscenza importante, ma starà a voi scegliere se iniziare un'avventura o qualcosa di più serio.

Sagittario - ottime notizie, l'oroscopo vi vede pieni di energia e di voglia di fare. Questo entusiasmo contagerà chi vi sta intorno, creando un clima di buonumore e di giovialità.

I single avranno ottime opportunità di trovare una persona interessante, mentre chi è in coppia farà importanti progetti.

Capricorno - siete annoiati, vi manca qualcosa, forse un amore che vi faccia sognare? Non preoccupatevi, presto arriverà la persona che vi farà provare le emozioni che da tempo cercate. Non chiudetevi però in voi stessi e sappiate cogliere le occasioni. Approfittatene per prendervi cura di voi stessi: un nuovo taglio di capelli o un cambio look vi daranno un po' di energia in più.

Acquario - sarete coccolati dalla famiglia e da chi vi è accanto. Questa atmosfera serena vi farà capire quanto contano le cose davvero importanti. In amore, potrebbe arrivare una piacevole sorpresa.

Le capacità lavorative dell'Acquario, secondo l'oroscopo, colpiranno in positivo i superiori.

Pesci - Settimana un po' sottotono quella dal 5 all'11 settembre 2022: l'oroscopo vi vede apatici e svogliati. Attenzione alla sfera lavorativa, perché questo stato potrebbe non piacere al vostro capo. In amore, invece, siete come sempre sognatori. Questa vostra caratteristica vi porterà a fare progetti, ma potreste scontrarvi con la razionalità del vostro partner.