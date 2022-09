Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, Flora rassegnerà le dimissioni, ma Umberto minaccerà Adelaide di riprendere la ragazza a lavoro altrimenti rivelerà che è stata lei a negare il permesso a Gloria. Inoltre Gemma tornerà a Milano nonostante il parere contrario di Veronica, ma la ragazza risulterà cambiata.

Marco chiede ad Adelaide di far uscire Gloria il giorno della festa di fidanzamento con Stefania

Nella puntata di Il Paradiso delle signore di lunedì 12 settembre, in sartoria saranno presenti le due nuove veneri Elvira e Clara. Gloria si troverà in prigione e Irene ha assunto il ruolo di capocommessa al posto suo. Intanto Stefania ha pubblicato il proprio libro raffigurante la storia della madre e Gemma sarà in convento per punizione. Ezio vorrà il suo rientro in città, ma Veronica è contraria. Adelaide invece ha iniziato ad avere un ruolo di primo piano al Paradiso e farà di tutto per ostacolare Flora.

Nell'episodio di martedì 13 settembre, Agnese deciderà di rassegnare le proprie dimissioni. Marco e Umberto proveranno a far sì che in azienda ritorni un clima di serenità, ma Adelaide non vorrà sentire ragioni.

Flora, Anna e Roberto discuteranno su quali azioni compiere per arginare i danni fatti dalla contessa. Nel frattempo Irene non si troverà bene con Clara, mentre Agnese manifesterà ad Armando tutta la delusione per la situazione creatasi. All'improvviso Vittorio si recherà dalla donna. In tutto questo si avvicinerà la festa di fidanzamento tra Stefania e Marco.

Quest'ultimo chiederà ad Adelaide di attivarsi affinchè Gloria possa essere presente quel giorno.

Adelaide annuncia le dimissioni di Flora

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 14 settembre, Gemma chiederà alla madre di poter tornare a Milano, ma Veronica le risponderà che ancora è presto. Lei però è già tornata in gran segreto.

Intanto Maria tornerà in atelier e Vittorio le annuncerà che prossimamente prenderà parte a varie iniziative. Roberto vedrà casualmente Gemma e lo comunicherà a Ezio, il quale opterà per portarla a casa. Agnese invece riprenderà il suo lavoro in sartoria, ma il clima sarà tutto meno che sereno. Flora allora comprenderà che è arrivato il momento di andarsene.

Nella puntata di giovedì 15 settembre, Veronica sarà contrariata con Ezio. Nel frattempo Stefania confiderà ancora che Gloria possa ottenere un permesso speciale, mentre la contessa rivelerà a tutti che Flora si è dimessa e che presto sarà nominata un'altra stilista.

Stefania rivede sua madre

In base agli spoiler di venerdì 16 settembre, Umberto ricatta Adelaide di richiamare Flora al Paradiso, altrimenti renderà pubblico che è stata lei a non permettere a Gloria di uscire.

La contessa racconterà ogni cosa a Matilde, moglie di Tancredi e tra i due si noterà subito la sintonia. Inoltre Gemma sembrerà profondamente cambiata. Infine grazie a Roberto e Vittorio, Stefania potrà finalmente incontrare sua madre Gloria alla festa di fidanzamento.