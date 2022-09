Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne dell'8 settembre 2022 rivelano che si è tornato a parlare del rapporto tra Ida e Riccardo, al punto che il cavaliere ha sfiorato le lacrime in studio.

Occhi puntati anche sul ritorno di Roberta Di Padua: dopo aver partecipato al confronto tra Davide e Chiara, l'ex protagonista del trono over ha accettato la proposta di uno dei cavalieri in studio.

Riccardo sfiora la rissa in studio: anticipazioni U&D registrazione 8 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di questa nuova registrazione dell'8 settembre 2022, rivelano che Riccardo è stato protagonista di una discussione con Ida e Gemma.

Nel frattempo, la dama siciliana ha scelto di intraprendere nuove frequentazioni dopo aver chiuso con lo stesso Riccardo e anche con Alessandro.

Ida è così uscita in esterna con un nuovo corteggiatore e poi, in studio, ha scelto di tenerne anche un altro che ha partecipato al programma per poterla conoscere meglio.

La situazione, però, è ben presto degenerata nel momento in cui Riccardo ha cominciato a litigare con uno di questi nuovi pretendenti arrivato in studio per Ida.

Riccardo si commuove per Ida: anticipazioni U&D registrazione 8 settembre

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne rivelano che Riccardo ha sfiorato la rissa in studio con questo pretendente, al punto che Maria De Filippi è dovuta intervenire e alla fine ha fatto ragionare i due cavalieri, portandoli a stringersi la mano.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Riccardo continuava a ribadire il fatto che Ida fosse ancora innamorata di lui, motivo per il quale Maria ha provato a farli ragionare.

E, a quel punto, ha chiesto alla dama di elencare i pregi di Riccardo Guarnieri: le parole di Ida hanno fatto commuovere il suo ex fidanzato.

Occhi puntati anche su Roberta: gli spoiler di Uomini e donne rivelano che la dama ha accettato la proposta di Alessandro, motivo per il quale faranno un'esterna insieme.

L'atteso ritorno di Uomini e donne: dal 19 settembre su Canale 5

Insomma, le nuove puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5 a partire dal 19 settembre, si preannunciano particolarmente scoppiettanti e ricche di colpi di scena per i numerosi fan e appassionati del talk show.

Un ritorno molto atteso dal pubblico che, nel consueto orario delle 14:45 potrà tornare a seguire le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a prendere di nuovo in mano le redini della fascia oraria del primo pomeriggio, dopo che nel corso dell'estate c'è stato spazio per la messa in onda di Terra Amara e Un altro domani, le due soap che hanno tenuto compagnia al pubblico Mediaset.