L'appuntamento con Uomini e donne riparte nella settimana 19-23 settembre 2022 con le prime nuove puntate della stagione 2022/2023.

Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà a tener compagnia al pubblico del primo pomeriggio di Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia densa di sorprese.

E, le prime anticipazioni su quello che succederà a settembre, rivelano che la padrona di casa non perderà occasione per bacchettare la coppia composta da Ida e Riccardo.

Ida e Riccardo si dicono addio: anticipazioni Uomini e donne 19-23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne in onda nella settimana 19-23 settembre 2022 su Canale 5, rivelano che Ida e Riccardo si ritroveranno per avere un nuovo confronto in studio.

I due metteranno la parola fine alla loro storia d'amore e, nel frattempo, l'arrivo in studio di Federica Aversano come nuova tronista del programma, metterà in crisi Riccardo Guarnieri.

Fin dal primo momento il cavaliere confermerà di essere fortemente interessato a Federica, al punto da dichiararsi a lei e chiedere di poterla corteggiare.

Al tempo stesso, invece, Ida Platano sarà al centro di un inaspettato ritorno di fiamma con Alessandro, un altro cavaliere del trono over col quale già in passato aveva provato a conoscersi meglio.

Maria De Filippi bacchetta Ida e Riccardo: anticipazioni U&D 19-23 settembre

Ebbene, le anticipazioni di Uomini e donne nella settimana 19-23 settembre 2022, rivelano che tra Ida e Alessandro arriverà addirittura un bacio e alla luce dei comportamenti dei due protagonisti del trono over, Maria De Filippi sbotterà.

La conduttrice del programma, infatti, non potrà non sottolineare il fatto che l'atteggiamento di Ida e Riccardo sia decisamente poco maturo e che i due si stiano comportando come dei veri e propri ragazzini.

Per tale motivo, Maria De Filippi chiederà a Riccardo di non assumere gli atteggiamenti di un ragazzino di 12 anni e poi chiederà a Ida di non comportarsi come una ragazzina di 15 anni.

Gemma Galgani viene subito lasciata: anticipazioni Uomini e donne 19-23 settembre

Occhi puntati anche sul percorso di Gemma Galgani: le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne fino al 23 settembre, rivelano che per la dama torinese è arrivato un nuovo cavaliere da conoscere.

I due sono stati al centro di una prima esterna che hanno fatto assieme fuori dagli studi televisivi, dove si sono scambiati anche un bacio.

Peccato, però, che nel momento in cui si sono ritrovati di nuovo in studio, il cavaliere abbia scelto di chiudere la frequentazione con la dama torinese.

Tra i graditi ritorni in studio di questa nuova edizione, spicca anche il nome di Pinuccia, la quale si è ritrovata subito al centro dell'attenzione per la sua prima litigata della nuova stagione con Tina Cipollari.