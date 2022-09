Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 12 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Grazie all'investigatore privato, Nunzio apprenderà che Chiara si trova a Capo Verde. Il ragazzo non ci penserà due volte a raggiungerla. Pertanto progetterà il suo viaggio per l'estero per ritrovare la sua amata. Suo padre, però, non sarà felice di questa sua scelta, temendo per il suo futuro.

Spazio anche alla giovane Curcio, la quale tornerà in scena dopo un periodo di assenza.

Upas, puntata 12 settembre: Nunzio scopre che Chiara è a Capo Verde

Nel corso della puntata di Upas del 12 settembre sarà dato spazio alle vicende del giovane Cammarota. Quest'ultimo da un po' di tempo a questa parte sta facendo di tutto per ritrovare Chiara, partita senza di lui per una meta ignota. Tuttavia gli spoiler anticipano che il ragazzo riuscirà ad apprendere dove si trovi la sua fidanzata, grazie alle ricerche effettuate dall'investigatore privato.

Nunzio, a questo punto, deciderà di partire per Capo Verde, determinato a ricongiungersi con la giovane Petrone.

Upas, spoiler del 12/9: Boschi non accetta le scelte del figlio

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 12 settembre, Nunzio si congederà dal lavoro al Caffè Vulcano, lasciando tutto nelle mani di Samuel.

Il figlio di Katia vuole a tutti i costi partire per Capo Verde. Franco, però, non approva la decisione del figlio, soprattutto il fatto che abbia lasciato il lavoro presso il bar di Silvia. Per questo motivo Boschi sarà molto agitato e nervoso. Tuttavia finirà per sfogare il suo malumore sulla persona sbagliata. Il marito di Angela, infatti, avrà un atteggiamento scontroso con Roberto.

Con molta probabilità il padre di Filippo chiederà qualcosa a Franco, senza sapere che quest'ultimo non sta attraversando un periodo facile. Boschi, tuttavia, potrebbe fraintendere le richieste del dottor Ferri.

Upas, anticipazioni 12 settembre: Alberto si fa avanti con Clara

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 12 settembre, sarà dato spazio anche al personaggio di Clara, assente da un po' di tempo.

Durante l'ultima apparizione la ragazza sembrava aver abbassato le difese con Alberto, diventando molto più dolce nei confronti del padre di suo figlio. Palladini, del resto, non aspetta altro che tornare con lei. Il padre di Federico, infatti, non perderà l'occasione di farsi avanti con la giovane Curcio. Gli spoiler, inoltre, svelano che le farà una proposta inaspettata, anche se tuttavia non viene anticipato di cosa possa trattarsi nello specifico. Fatto che che i periodi astiosi fra i due sembrano ormai essere passati.