Roberta Di Padua torna ufficialmente a Uomini e donne e si riprende il centro dell'attenzione. La storica dama del trono over ha partecipato alle prime registrazioni di questa nuova edizione del talk show condotto da Maria De Filippi, il quale tornerà in onda dal 20 settembre su Canale 5.

Nello studio del programma Mediaset, Roberta ha catalizzato l'attenzione di Alessandro, l'ex di Ida Platano, e in queste ultime ore i due sono stati beccati insieme da alcuni fan, come riportato sui social da Deianira Marzano.

Il ritorno di Roberta Di Padua a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne si preannuncia ancora una volta denso di sorprese e colpi di scena.

La dama Roberta Di Padua tornerà in studio per partecipare a un confronto tra Davide e Chiara, dopo che i due hanno scelto di dirsi addio definitivamente e la dama del trono over è stata beccata in compagnia dell'ex tronista.

Tuttavia, dopo il suo ritorno in studio, ecco che Roberta ha subito catalizzato l'attenzione di uno dei volti storici del parterre over. Trattasi del cavaliere Alessandro che, dopo averci riprovato con la sua ex Ida Platano, si è dichiarato per Di Padua.

Alessandro, l'ex di Ida Platano, si fa avanti per Roberta a Uomini e donne

In queste prime puntate di Uomini e donne, previste dal 20 settembre su Canale 5, Alessandro e Ida hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore. I due sono usciti in esterna insieme, ma le cose non hanno funzionato e alla fine si sono detti nuovamente addio.

Alessandro però, dopo il ritorno in studio di Roberta, ha colto la palla al balzo per dichiararsi nei confronti della dama e farsi avanti con lei.

Il cavaliere ha ammesso di essere interessato a Roberta e di volerla frequentare, così da poter capire se tra i due potesse funzionare o meno.

Roberta ha accettato e alla fine hanno scelto di iniziare a conoscersi anche fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Uomini e donne, il retroscena su Roberta e Alessandro

Cosa sta succedendo tra Roberta e l'ex di Ida Platano? A svelare dei retroscena su quanto sta accadendo fuori dallo studio di Uomini e donne è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato le segnalazioni di alcuni fan e spettatori social, i quali hanno beccato Roberta proprio in compagnia di Alessandro.

I due sono stati "paparazzati" a una festa confermando di fatto che stanno provando a costruire qualcosa insieme.

"Roberta sta con Alessandro, li abbiamo incontrati a una festa stasera, innamorati e felici" ha fatto sapere la persona che li ha beccati insieme, come riportato da Deianira.