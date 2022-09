Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, ci saranno tantissime novità. In particolare, le condizioni di salute di Francisca miglioreranno, in quanto la ragazza si risveglierà e riprenderà conoscenza. Nel frattempo, Diana scoprirà che dietro al furto delle casse della fabbrica c'è Salvador e deciderà di licenziarlo.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Diana festeggerà per la proposta di matrimonio di Salvador, ma sarà ignara di tutto quello che sta succedendo fuori dalla fabbrica. Intanto, nel momento in cui la quarantena alla fabbrica verrà revocata, la famiglia Montaner farà più di una partita a carte, e consumerà tutto il denaro nelle casse dell’azienda Silva. Nel frattempo, le condizioni di salute di Francisca peggioreranno e la ragazza potrebbe non farcela e morire a causa del vaiolo.

Benjamin che ha quasi perso completamente la vista a causa del vaiolo, quando tornerà in fabbrica verrà riaccolto con molto calore dagli altri colleghi.

Invece, Salvador sarà preoccupato che il contratto con le terme possa saltare dopo tutti gli imprevisti che ci sono stati e, quindi, chiederà a Miguel di fare il caposquadra sostituendo Benjamin in maniera da portare a termine l'affare.

Successivamente, Diana noterà che nelle casse dell'azienda mancheranno dei soldi e farà sapere a Salvador che ha dei dubbi su alcuni dei suoi dipendenti.

Allo stesso tempo, le condizioni di salute di Francisca finalmente miglioreranno, in quanto la febbre scenderà e inizierà a prendere conoscenza. Subito dopo, la donna dirà alle sue sorelle di ritornare alle loro vite e soprattutto di prendersi cura della fabbrica.

Elisa sarà distrutta dall'idea di aver rischiato di perdere Francisca.

I turbamenti della ragazza, però, spariranno quando verrà a sapere tramite Sofia che presto si terrà un’altra festa molto importante. Allo stesso tempo, Diana proverà a cercare la persona che ha sottratto i soldi alla fabbrica. Miguel dirà alla ragazza di sapere chi ha preso il denaro dalla cassa dell'azienda e aggiungerà che la colpa è anche di Salvador. A causa di tutto ciò, ci potranno essere delle conseguenze per Diana e Salvador, la nuova coppia che stava per nascere.

Successivamente, Diana prenderà la decisione di licenziare Salvador. La ragazza sarà disperata e dirà alle sorelle di aver mandato via l'uomo, in quanto era proprio lui il ladro che stavano cercando. Tutte le Silva però capiranno che Diana aveva iniziato a provare dei sentimenti verso Montaner.

In seguito le sorelle prepareranno una festa a sorpresa ad Elisa, la quale però farà un piccolo incidente e non riuscirà più a camminare ma deciderà di partecipare lo stesso, in quanto non vorrà perdersi l'evento organizzato per lei.