Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Mauro tornerà da Londra per sposare Adela in grande stile. Quest'ultima non avrà il coraggio di dire all'uomo le reali condizioni economiche della sua famiglia.

Intanto, Amalia scoprirà che Francisca è La Bella Margherita e la minaccerà di raccontare tutto. Nel frattempo, in fabbrica un'operaia morirà improvvisamente, ma poi Cristobal si accorgerà che la donna è morta per il vaiolo e metterà la Tessuti Silva in quarantena.

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Mauro rientrerà a sorpresa da Londra perché vorrà sposarsi. Adela rimarrà molto sorpresa dal ritorno improvviso dell'uomo.

Nel mentre, Donna Dolores verrà messa sempre più in disparte da Rodolfo che vorrà assecondare Bianca a tutti i costi. Intanto, Francisca deciderà di dare lezioni di canto ad Amali per aiutarla a migliorare la voce.

Poco dopo, Mauro proporrà ad Adela di convolare a nozze in grande stile e la ragazza non riuscirà a dire la verità all'uomo sulle reali condizioni economiche della sua famiglia. Nel frattempo, Bianca non vorrà condividere casa con sua suocera dopo le nozze. Invece, Salvador giocherà una partita di poker molto rischiosa per recuperare i soldi sottratti alla Tessuti Silva.

Successivamente, Amalia durante le lezioni di canto con Francisca, scoprirà che quest'ultima è La Bella Margherita. Nel mentre, Elisa chiederà aiuto a Donna Dolores per festeggiare il suo debutto al casinò di Madrid. La ragazza però deciderà di agire alle spalle delle sue sorelle, perché temerà che queste ultime potrebbero fermarla.

Intanto, Amalia una volta conosciuta la vere identità de La Bella Margherita, minaccerà Francisca di raccontare tutto. Allo stesso tempo, alla fabbrica, improvvisamente un'operaia perderà la vita e Cristobal una volta che si renderà conto che la donna sarà morta di vaiolo, metterà in quarantena la Tessuti Silva.

Infine, il vaiolo si diffonderà sempre di più tra i dipendenti della fabbrica e Cristobal dovrà prendere dei provvedimenti più seri. In particolare, oltre alla Tessuti Silva anche la casa delle sei protagoniste verrà messa in quarantena. Subito dopo, Francisca si ammalerà e anche Benjamin.

Quindi, la produzione verrà sospesa per forza di cose e sarà un grande problema per le sei sorelle. Bianca però che sarà l'unica ad aver avuto già il vaiolo deciderà di aiutare Cristobal e si proporrà come infermiera.