Ad un anno dal suo addio a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro continua ad essere argomento di discussione tra i volti dello show del sabato sera di Raiuno. A lanciare una frecciatina nei riguardi dell'attuale professore di ballo di Amici stavolta è Guillermo Mariotto, confermato alla giuria del programma. In difesa della padrona di casa e in riferimento alle ultime dichiarazioni di Todaro sulla conduttrice, lo stilista ha messo in rilievo le qualità organizzative di Milly, sottolineando come sia rassicurante lavorare con chi ha sempre la situazione sotto controllo.

Mariotto, poi, ha rimarcato come l'assenza di Raimondo non sia stata un problema per la trasmissione, visto che nessuno se ne sarebbe accorto.

Todaro confronta De Filippi e Carlucci

Intervistato dal settimanale Mio, in previsione del suo ritorno alla giuria di Ballando con le stelle, Mariotto si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Probabilmente lo stilista non ha mandato già le recenti dichiarazioni che Todaro ha rilasciato a Lorella Cuccarini nel suo format per il web 'Un caffè con...'. In quell'occasione il professore di Amici ha messo in comparazione il modo di lavorare di Maria De Filippi, affermando che la conduttrice di Canale 5 dà ai suoi collaboratori grande libertà di azione, con quello della Carlucci.

'Quasi quasi ti dice che mutande metterti', aveva detto in quell'occasione Raimondo, affermando che Milly passava perfino a controllare in sala trucco e parrucco per avere tutto sotto la sua gestione.

'Vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene', ha detto Guillermo in difesa di Milly, aggiungendo che il suo modo di fare non dà fastidio, anzi è rassicurante.

Insomma due punti di vista diametralmente opposti, quelli di Todaro e Mariotto, il quale non si è fermato qui ma ha voluto precisare il suo pensiero sull'abbandono del coach del talent dopo 15 anni in casa Rai.

La frecciatina di Mariotto a Todaro

"Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose", ha detto senza troppi complimenti lo stilista.

Affermando che tutti sono necessari ma nessuno indispensabile. Mariotto ha poi aggiunto che probabilmente è stato anche merito di Vito Coppola se l'addio di Raimondo non ha fatto troppo rumore nel programma.

Insomma, si tratta di una frecciatina neanche troppo velata. Raimondo, che ha ampiamente dimostrato di avere un carattere fumantino, lascerà correre o risponderà allo stilista? Solo il tempo potrà dirlo anche se, in effetti, il fatto che si parli di Raimondo collegandolo ancora a Ballando con le Stelle dopo un intenso anno di lavoro, dimostra che, in fondo, il siciliano un segno lo ha lasciato.