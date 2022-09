Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:50 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily tedesca, nata da un'idea di Bea Schmidt, per le puntate che andranno in onda da lunedì 3 a domenica 9 ottobre anticipano che Rosalie aiuterà Cornelia a trovare rifugio in una capanna. Ariane, intanto, svelerà a Robert dove si nasconde Holle, mentre Erik dona al fratello Florian e a Maja due biglietti per un parco di animali selvatici. Dexter Torrence arriverà a Bichlheim per esercitarsi con una rischiosa scena di un film che dovrà girare.

Il figlio di Werner, invece, farà uno strano e confuso sogno con la dark lady come protagonista, nel frattempo la madre di Benni deciderà di nascondersi nel fienile. Scoppierà una rissa tra Florian e Dexter perché il guardacaccia temerà che il falò che vorrebbe appiccare nella foresta la star potrebbe far nascere un incendio.

Rosalie troverà un rifugio per Lia

Le anticipazioni di Sturm der Liebe per gli episodi dal 3 al 9 ottobre evidenziano che Lia aiuterà Rosalie a trovare un rifugio. Engel e Holle saranno ignare che ad osservare le loro mosse ci sarà Ariane.

La dark lady, dopo aver scoperto il nascondiglio di Lia, correrà da Robert per metterlo al corrente. L'albergatore, di conseguenza, si precipiterà dalla madre di Benni per convincerla a farsi ricoverare in una clinica psichiatrica.

A seguito della richiesta di Saalfeld, Lia andrà nel panico e fuggirà ancora una volta.

La star del cinema Dexter Torrence arriverà a Biclheim

Gli spoiler di Tempesta d'amore per le puntate che andranno in onda dal 3 al 9 ottobre, rivelano che Erik donerà a Maja e Florian due biglietti per il parco degli animali selvatici e la coppia ne sarà entusiasta.

Dopo l'emozionante visita allo zoo, la giovane von Thalheim sarà rammaricata per non aver potuto scattare delle foto agli animali che desiderava, in quanto gli stessi si erano ritirati anzitempo. In seguito, i due innamorati avranno una trovata geniale.

A Bichlheim, poco più tardi, arriverà la star Dexter Torrence che, dopo aver salutato i suoi amici Hildegard e Alfons, si cimenterà nelle prove di una rischiosa scena a cavallo per il prossimo film.

Scoppierà una rissa tra Dexter e Florian

Robert rifiuterà categoricamente ogni apertura di Kalenberg e, successivamente, l'uomo farà uno strano e confuso sogno proprio sulla dark lady. Lia, invece, continuerà a cercare un altro nascondiglio assieme a Rosalie ma verrà svegliata, la mattina dopo, da Michael.

Il dottore, quindi, cercherà di convincere Lia a cercare volontariamente un trattamento psichiatrico, nel frattempo Ariane scoprirà che la donna si sta nascondendo nel fienile, così si presenta dinanzi alla stessa per farle una proposta allettante.

Maja e Florian, intanto, saranno sconcertati dopo aver appreso che Torrence vorrebbe fare un falò nella foresta rischiando un incendio boschivo. A causa di ciò, tra il fratello di Erik e la star Dexter scoppierà una rissa all'interno della quale rischierà di rimanervi invischiata Maja.