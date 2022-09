Terra Amara, la soap turca, non andrà più in onda su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre. La serie che racconta la travagliata e romantica storia d'amore tra Zuleyha e Yilmaz non trova infatti attualmente collocazione nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia Mediaset.

Ma probabilmente per Terra amara si tratta solo di una sospensione temporanea, visto che entro fine anno la soap spagnola Una Vita terminerà per sempre e al suo posto dovrebbe tornare proprio la soap turca.

Variazioni nel palinsesto di Canale 5

Come spesso accade alle serie che prendono il via durante il periodo estivo, anche Terra amara con l'avvio dei consueti programmi storici di Canale 5 ha qualche difficoltà a trovare un 'posto fisso' nella programmazione autunnale.

Dal 19 settembre la sere non verrà trasmessa, lasciando orfani i suoi telespettatori. Infatti, dal prossimo lunedì ricominceranno Uomini e Donne, la striscia quotidiana di Amici (che ripartirà domenica 18 settembre con gli speciali pomeridiani) e dal giorni successivo riprenderà anche la striscia dedicata alle vicende che hanno luogo nella casa del Grande Fratello che per l'appunto riaprirà i battenti con la settima edizione il 19 settembre sera.

A conti fatti, prima dell'inizio di Pomeriggio 5 solo uno spazio nel palinsesto resta scoperto, ossia quello che va dalle 16.50 alle 17.25 circa. E questo spazio verrà occupato dalla soap 'Un altro domani', che al contrario di Terra amara non subirà interruzioni.

Se è vero che da un lato per un periodo di tempo non si avranno notizie di Yilmaz, Zuleyha, Demir e tutti gli altri protagonisti più o meno centrali della soap, ben presto ci sarà una collocazione nuova e ben definita per la serie.

Nuova collocazione per Terra amara

Entro fine anno, molto probabilmente entro fine novembre, se la durata giornaliera non subirà delle improvvise modifiche, Una Vita, la soap spagnola che si svolge ad Acacias 38, chiuderà per sempre i battenti.

Non essendo stata rinnovata nella penisola iberica la sua produzione, a breve si giungerà alla fine anche in Italia. E a quel punto lo spazio dopo Beautiful che va dalle 14.10 alle 14.45, circa dovrebbe essere occupato proprio da Terra amara. Insomma, a meno di cambi nel palinsesto, i fan della soap turca potranno scoprire cosa accadrà tra Yilmaz e Mujgan e se i due riusciranno a riappacificarsi. Ma al contempo potranno finalmente scoprire se Akkaya saprà che il piccolo Adnan è figlio suo e di Zuleyha e non di Demir.