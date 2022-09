Proseguono le anticipazioni di Terra Amara con un'avventata confessione di Zuleyha a Demir. Infatti, secondo le news provenienti dalla Turchia, Altun troverà il coraggio di rivelare al marito che in realtà il piccolo Adnan non è figlio suo ma del suo 'rivale'. Dopo aver scoperto che Yilmaz intende sposare Mujgan, la donna andrà su tutte le furie e senza pensare alle conseguenze si lascerà sfuggire il segreto sulla paternità di Adnan. Inaspettatamente, però, Demir sembrerà non credere alle parole della moglie, almeno all'inizio.

Nuova discussione tra Zuleyha e Demir

Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline della soap turca, infatti, assistendo al litigio tra Mujgan e il padre di quest'ultima, Zuleyha capirà dalle parole della dottoressa che Yilmaz intende sposarla. Innervosita ed evidentemente gelosa della nuova relazione del suo amato, la Altun appena rientrata a casa con il marito discuterà aspramente con lui. A questo punto, Demir vorrà sapere dalla moglie cosa le impedisce di essere felice e di amarlo visto che lui ha fatto di tutto per accontentarla.

La discussione assumerà dei toni sempre più duri fino a quando non verrà tirato in ballo anche il piccolo Adnan. Così, Zuleyha coglierà l'occasione per rivelare al marito che in realtà il bambino non è suo figlio.

Demir, seppure preso alla sprovvista da queste parole, non perderà il controllo anzi si rivolgerà alla Altun accusandola di essere bugiarda. Poi Yaman passerà all'attacco facendo una minaccia neanche troppo sottile alla moglie.

Demir minaccia la moglie

Demir dirà alla moglie che se fosse vero che il bimbo non è suo figlio dovrebbe darsi da fare per fare delle buche in cui seppellire non solo lei e Yilmaz ma anche il bambino stesso.

Finendo poi col dire che anche lui si toglierebbe la vita. Insomma, Zuleyha verrà messa in guardia dal marito che non si farà scrupoli dal tirare in ballo anche un innocente per avere la sua vendetta. La donna, così, temendo il peggio deciderà di tacere e non andare oltre, sperando che davvero Demir non abbai dato peso alla sua confessione.

La discussione sembrerà spegnersi con Zuleyha che si ritirerà in buon ordine temendo non solo per la sua vita e quella di Yilmaz ma anche per quella del suo adorato figlio. Un tarlo a questo punto si sarà insidiato nella testa di Yaman. Demir davvero avrà preso le parole della moglie come una finta confessione fatta per ferirlo e per farlo innervosire oppure cercherà di indagare per scoprire la verità? Per scoprire quali saranno le prossime mosse di Yaman e di sua moglie non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.