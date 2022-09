Le anticipazioni settimanali di Terra Amara. annunciano diversi colpi di scena per le puntate in onda su Canale 5 nella settimana dal 12 al 16 settembre.

Saniye e Gaffur si ritroveranno senza lavoro e fuori dalla tenuta, mentre Sermin, frastornata dalla morte di Veli, rivelerà a Zuleyha che ha avuto una relazione con lui.

Intanto Demir riuscirà ad avere la meglio su Yilmaz nelle elezioni per diventare capo d'industria. Intanto, la Altun riceverà in regalo per il compleanno dal marito un'auto, e quando il mezzo si guasterà sarà proprio Akkaya a ripararlo.

Saniye e Gaffur perdono il lavoro

Le puntate di Terra amara che verranno trasmesse da lunedì 12 a venerdì 16 settembre prendono il via dalle scuse che Sermin sarà costretta a fare a Gulten su richiesta di Hunkar, visto che la domestica non è la colpevole del furto di gioielli.

Nel frattempo, Hunkar si occuperà anche di Veli. Arriverà il giorno del compleanno di Zuleyha e, mentre Yilmaz sarà nostalgico, la donna festeggerà con Demir che le regalerà una macchina. Intanto Demir verrà eletto Presidente della Camera dell'Industria, battendo per solo un voto Yilmaz, il quale sarà incoraggiato da Fekeli a non mollare.

Demir licenzierà Gaffur dopo aver scoperto che ha tentato di uccidere Yilmaz mentre era in ospedale e caccerà lui e la moglie dalla villa.

Inizialmente, la coppia vivrà bene questa vacanza dal lavoro e il capomastro rivelerà a Saniye che vorrebbe aprire un'attività tutta sua.

Però l'idillio finirà presto, visto che alcuni borseggiatori ruberanno alla coppia i soldi, tanto che i due dovranno rifugiarsi a casa di una zia del capomastro.

Nel frattempo, Hunkar rivela a Sermin che Veli è morto e Zuleyha si renderà conto del disagio della donna, che presto le confesserà di aver avuto una relazione con il defunto.

Zuleyha mette alla prova Sermin

Stanca di stare a casa della zia, Saniye spingerà il marito a tentare di tutto per poter riavere il lavoro alla villa. Gaffur arriverà a minacciare Hunkar ma il suo piano gli si rivolterà contro. Intanto Zuleyha farà un giro con la sua auto nuova in compagnia di Sermin, ma la macchina avrà un guasto e le due verranno soccorse da Yilmaz.

A questo punto Sermin racconterà dell'incontro tra i due ex a Demir, distorcendo la realtà. Infine, Zuleyha litigherà con Gulten, rinfacciandole di non essere stata per lei una buona amica.

Per testare la fedeltà di Sermin, Zuleyha fingerà di aver programmato una fuga approfittando di un viaggio di lavoro di Demir. La donna racconterà tutto al cugino, che ben presto capirà che la moglie, in realtà in visita dalla moglie di Cengaver, non ha alcun intenzione di fuggire. Infine, Fekeli prenderà parte ad un'asta di beneficenza dell'associazione di Hunkar, dove verrà messo all'asta un ricamo prezioso di Zuleyha. A fare un'offerta molto alta per aggiudicarsi il cuscino ricamato sarà proprio Yilmaz.