Cosa succederà nelle puntate di Terra Amara dal 19 al 23 settembre 2022? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori della soap opera turca che, in queste settimane, ha appassionato un numero sempre più elevato di spettatori.

Ebbene, dal prossimo lunedì 19 settembre, ci saranno delle modifiche importanti legate al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e a farne le spese sarà proprio l'appuntamento con la soap opera pomeridiana che vede protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

Le novità sulla programmazione di Terra Amara in autunno

Nel dettaglio, l'appuntamento con Terra Amara sta regalando grandi soddisfazioni alla rete Mediaset dal punto di vista auditel.

La media di spettatori arriva a toccare la soglia dei due milioni al giorno, con uno share che oscilla tra il 23 e il 25%.

Numeri decisamente molto importanti per la soap opera che ha saputo conquistare sempre più il gradimento degli spettatori, confermando di essere uno degli appuntamenti più seguiti del daytime pomeridiano di Canale 5.

Eppure, da lunedì 19 settembre, la fascia del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, subirà dei cambiamenti e in daytime non ci sarà più spazio per le nuove puntate della soap opera turca.

Mediaset sospende Terra Amara: dal 19 al 23 settembre non sarà in onda

Dal prossimo lunedì, infatti, è previsto il ritorno stabile in daytime di Uomini e donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, considerata uno dei "baluardi" della programmazione pomeridiana di Canale 5.

Il ritorno di Uomini e donne è confermato per le 14:45 e poi, a seguire, ci sarà spazio anche per la messa in onda del daytime di Amici 22.

Questo doppio ritorno, che si aggiungerà a quello del daytime del Grande Fratello Vip 7, comporterà una variazione importante nel palinsesto di Canale 5.

A farne le spese saranno Un altro domani e Terra Amara anche se, i fan della soap opera spagnola, saranno decisamente più fortunati rispetto a quelli della serie turca.

Tornando U&D e Amici, stop Terra Amara: ecco cosa succede dal 19 settembre

Dal 19 settembre, infatti, la messa in onda di Terra Amara risulta sospesa dal palinsesto di Canale 5. Gli spettatori che alle 16:30 si collegheranno per seguire le nuove vicende della coppia Zuleyha-Yilmaz resteranno profondamente delusi nel momento in cui scopriranno che nella settimana 19-23 settembre, non sono previsti nuovi appuntamenti inediti.

La soap turca verrà così sospesa dal daytime pomeridiano di Canale 5 mentre, Un altro domani, proseguirà ma in un orario diverso e con una formula decisamente differente.

La messa in onda della soap opera spagnola, infatti, è prevista a partire dalle 16:50 circa e avrà una durata complessiva di appena 30 minuti, andando a fare da traino all'appuntamento con Pomeriggio 5.