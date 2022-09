Tanti colpi di scena saranno al centro dei prossimi episodi di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame della terza stagione segnalano che le nozze di Fadik avranno un triste epilogo, quando durante la cerimonia interverrà la moglie di Rasit, il suo sposo.

Terra Amara, anticipazioni: le nozze di Fadik

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti gli episodi della terza stagione in programma prossimamente in tv, annunciano che le nozze di Fadik non avranno un lieto fine.

La domestica e Rasit saranno stanchi di aspettare di coronare il loro sogno d’amore.

Per questo motivo decideranno di recarsi in municipio e davanti al giudice si giureranno amore eterno. In seguito i due novelli sposini torneranno alla fattoria dei coniugi Yaman, e informeranno i loro datori di lavoro e gli amici di essere diventati marito e moglie. Fadik e Rasit ribadiranno di essere dispiaciuti di non averli avvertiti del loro sposalizio, ma non potevano più aspettare. La notizia rallegrerà Zuleyha, che deciderà di organizzare una festa per celebrare la coppia.

La moglie di Rasit interrompe la festa

Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, Zuleyha pregherà Gulten di preparare un banchetto speciale in onore dei due sposini. Dopodiché i festeggiamenti proseguiranno nel giardino della fattoria.

Qui tutti gli ospiti inizieranno a bere e a ridere spensierati, ma un colpo di scena rovinerà il clima di festa. Una donna, infatti, irromperà alla festa e confesserà di essere la moglie di Rasit e di avere con lui anche un figlio. Una notizia che, ovviamente, genererà lo stupore di tutti gli ospiti della tenuta.

Demir picchia lo sposo, la domestica in lacrime

Una rivelazione che scatenerà l’ira di Demir, il quale deciderà di rincorrere Rasit fino a fermarlo, prima che fugga via dalla tenuta. Il potente imprenditore inizierà a picchiare selvaggiamente lo sposo truffatore, dando l’impressione di volerlo uccidere. Fortunatamente i dipendenti interverranno prima della tragedia.

Per questo motivo Rasit riuscirà a fuggire via lontano, mentre Fadik piangerà lacrime amare per l’epilogo delle sue nozze. Alla fine la domestica si toglierà l’abito nuziale con l’aiuto di Gulten e si getterà sul letto con gli occhi intrisi di lacrime.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la Serie TV turca è in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:30 su Canale 5.