Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate dal 6 al 9 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Adele Picardi dovrà fare i conti con la straziante perdita di Susanna. Come prevedibile non la prenderà affatto bene. Adele, difatti, non sarà raggiungibile e questo farà preoccupare non poco Giulia. L'assistente sociale si presenterà a casa sua per verificare come stia la sua consuocera, oltre che amica.

Al contempo anche Niko farà fatica a rielaborare il recente lutto. Il giovane avvocato affronterà con determinazione i duri scontri contro la madre di sua figlio.

Upas, episodi fino al 9/9: la signora Picardi non reagisce

Nel corso delle nuove puntate si continuerà a parlare della scomparsa improvvisa di Susanna. La ragazza, del resto, è venuta a mancare da pochissimo tempo e i suoi familiari saranno ancora increduli per l'accaduto.

In particolar modo la madre farà fatica a reagire a questo brutto colpo. La donna, inoltre, ha già un passato doloroso alle spalle, considerando la storia di violenza subita da Manlio. Dunque si ritroverà ad affrontare questo dramma in totale solitudine, senza nemmeno poter condividere il dolore con il padre di sua figlia.

Upas, spoiler al 9 settembre: Giulia prova a contattare Adele

Le anticipazioni delle puntate di Upas in onda sino al 9 settembre rivelano che Adele sarà nei pensieri di Giulia.

Quest'ultima sa benissimo che la sua amica ha bisogno di aiuto più che mai e per questo proverà a farle una chiamata. Tuttavia la signora Picardi sembrerà non rispondere alle telefonate. Adele, difatti, sarà irrintracciabile, facendo allarmare non poco la consuocera.

La madre di Niko, a questo punto, intuirà che qualcosa potrebbe non andare.

Pertanto si dirigerà presso l'abitazione di Adele in modo da vedere con i suoi occhi come sta la donna. Gli spoiler non rivelano cosa possa essere successo nello specifico alla madre di Susanna, tuttavia anticipano che Giulia e Angela daranno avvio una sorta di missione per cercare di aiutare la donna a reagire.

Upas, anticipazioni al 9/9: Niko contro Micaela

Nelle prossime puntate di Upas anche Niko si troverà nella difficile condizione di dover vivere senza Susanna. Il ragazzo, però, sembrerà consapevole del fatto che suo figlio abbia bisogno di lui. Difatti sarà proprio per Jimmy che darà avvio a un duro scontro con Micaela, colpevole ai suoi occhi di essere una pessima madre in grado solo di destabilizzare il figlio. Pertanto sarà determinato ad andare in tribunale pur di impedirle di avere contatti con il bambino.