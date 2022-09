Nuovi fatti drammatici saranno presenti nel corso del finale della prima stagione di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco segnalano che Yilmaz Akkaya avrà una reazione furiosa quando sorprenderà il nipote di Hunkar, un certo Erçüment Yaman mentre abusa della dolce Gulten Taskin nei pressi del fiume.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha e Demir salutano l'arrivo di Erçüment

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il finale della prima stagione trasmesso prossimamente su Canale 5 annunciano momenti drammatici per Gulten.

Tutto inizierà quando Zuleyha apparirà molto delusa dal comportamento di Demir, deciso a non farle incontrare Adnan senza la sua supervisione. L'imprenditore, infatti, avrà paura che la moglie possa tentare il suicidio, in quanto non si fida della sua stabilità mentale. Inoltre, Yaman temerà che provi a scappare nuovamente con il suo erede.

Una volta tornati alla tenuta, la coppia assisterà al ritorno di Erçüment, il nipote di Hünkar. A tal proposito, il nuovo arrivato si dimostrerà un uomo ambizioso ma un po' folle, un complice perfetto di Demir nella sua guerra contro Yilmaz. In seguito, Ercüment si recherà in cucina per presentarsi alle domestiche. Qui, queste ultime sembreranno essere colpite dal nipote di Hunkar, che invece avrà occhi solo per Gulten.

Tuttavia, la sorella di Gaffur non avrà la minima intenzione di cedere alla corte del cugino di Demir.

Il nipote di Hunkar sviluppa un'ossessione per Gulten

Nelle puntate finali della prima stagione di Terra Amara, i telespettatori scopriranno il vero motivo dell'arrivo di Erçüment a Cukurova. Il nuovo arrivato, infatti, avrà bisogno di una cospicua somma di denaro in quanto in fuga da alcuni creditori.

Per questo motivo, il ragazzo avrà intenzione di chiederli alla zia. Ma ecco, che l'uomo mostrerà il suo vero volto quando inizierà a sviluppare un'ossessione sempre più forte per Gulten. Il nipote di Hunkar, infatti, seguirà la domestica vicino al fiume dopo averla vista lasciare la tenuta. Sarà in questo frangente che Erçüment si renderà protagonista di un atroce crimine.

Il giovane Yaman abusa della sorella di Gaffur, Akkaya lo uccide

Il giovane Yaman abuserà della sorella di Gaffur dopo averle strappato via i vestiti. Una drammatica scena, che sarà vista da Yilmaz, il quale non esiterà a colpire lo stupratore con tutte le sue forze. Nonostante il salvataggio, Akkaya finirà per venire gravemente ferito da Erçüment. In fin di vita, il protagonista getterà un masso sulla testa del cugino di Demir, provocandone la sua morte. Un omicidio, che sarà visto da Hünkar e Fekeli poco distanti dalla scena.