Nella soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), i colpi di scena e i momenti di grossa tensione sono sempre numerosi. Nel corso dell’episodio che occuperà la rete Mediaset l’8 settembre 2022, il protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) rischierà di perdere la vita a causa di un brutto incidente stradale dopo essersi messo alla guida della sua automobile parecchio arrabbiato e deluso per l’ennesima dichiarazione d’amore di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) dopo essere riuscito a impedire a Gaffur Taşkın (Bülent Polat) di uccidere il suo figlioccio, terrà sotto sequestro il capomastro per sapere se Demir ha fatto sabotare la vettura del nemico.

Anticipazioni Terra amara, dell’8 settembre: Demir rassicura la madre, Yilmaz ha un brutto incidente

Le anticipazioni della quarantanovesima puntata dello sceneggiato campione in termini di ascolti e in onda su Canale 5 giovedì 8 settembre a partire dalle ore 15:45 circa, dicono che Demir non appena vedrà la madre Hunkar (Vahide Perçin) turbata a causa del ritorno improvviso di Fekeli e Yilmaz non perderà tempo per rassicurarla dicendole di non essere intenzionato a macchiarsi le mani di sangue. Nonostante ciò Yaman continuerà a considerare suo nemico colui che reputa l’assassino di suo padre e l’ex di Zuleyha.

Intanto Fekeli, parecchio preoccupato, avvierà le ricerche del figlioccio Yilmaz. Purtroppo la brutta notizia all’ex detenuto non tarderà ad arrivare, poiché Akkaya a seguito di un incidente stradale verserà in delle gravi condizioni di salute.

Fekeli sarà subito convinto che il responsabile della sciagura di Yilmaz sia Demir.

Fekeli sequestra Gaffur, Zuleyha somministra un sonnifero a Hunkar

Il capomastro Gaffur approfitterà del fatto che Akkaya è in coma per ucciderlo, in modo da ottenere un’altra ricompensa dal suo padrone: per fortuna a fermare il fratello della domestica Gulten (Selin Genç) ci penserà Fekeli, facendolo desistere dal terribile intento con il suo provvidenziale intervento.

A questo punto quest’ultimo dopo aver catturato il capomastro dei Yaman, lo costringerà a farlo confessare: l’obiettivo di Fekeli sarà quello di far ammettere a Gaffur che c’è lo zampino del suo padrone Demir con l’incidente di Yilmaz.

Per concludere Zuleyha si servirà della complicità del dottor Sabahattin (Turgay Aydin) per somministrare un sonnifero alla suocera Hunkar, facendola sprofondare in un sonno profondo: ovviamente la fanciulla pur sapendo di correre un grande pericolo vorrà fare visita all’amato Yilmaz.