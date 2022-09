Un gesto inatteso sarà al centro delle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della seconda stagione, rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) tenterà di sbarazzarsi di Demir Yaman quando le toglierà i suoi due bambini, Adnan e Leyla.

Terra Amara: Zuleyha spara al marito per averla allontanata dai suoi bambini

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della seconda stagione in onda prossimamente in Italia annunciano che Zuleyha si renderà protagonista di un "colpo di testa". Tutto comincerà nel momento in cui Demir deciderà di allontanare i bambini dalla madre dopo averla accusata di tradimento.

Ma Altun apparirà disposta a tutto pur di non perdere la sua prole, tanto da arrivare a sparare tre colpi d'arma da fuoco contro suo marito pur di riavere i piccoli, Adnan e Leyla.

A questo punto le guardie civili decideranno di arrestare Zuleyha con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Demir (Murat Ünalmış), che finirà in coma profondo. I medici, a questo punto, faranno di tutto pur di strappare alla morte il figlio di Hunkar. Fortunatamente le terapie farmacologiche avranno esito positivo e il giovane verrà dimesso in breve tempo.

Hunkar prende le parti di Altun: spoiler Terra Amara

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Demir tornerà alla tenuta una volta guarito. Qui il potente imprenditore andrà su tutte le furie quando capirà che sua madre ha preso le parti di Zuleyha, tanto da averle procurato un avvocato.

Poco tempo dopo, Altun si presenterà sul bancone degli imputati, dove i giudici dovranno decidere sulla sua innocenza o colpevolezza per i fatti avvenuti. Demir entrerà in aula di tribunale ancora convalescente per i colpi di pistola ricevuti. In questa occasione, Hunkar si augurerà che il suo primogenito faccia in modo che sua moglie venga prosciolta.

Ma la matriarca dei Yaman avrà una cocente delusione.

Demir vuole che sua moglie non abbia nessuno sconto di pena

Una volta davanti al giudice, Demir dimostrerà di essere una persona spietata nei riguardi della consorte. Il potente imprenditore, infatti, pregherà la corte che la donna non abbia nessuno sconto di pena.

Qui Yaman accuserà Zuleyha di averlo tradito con il suo nemico e di aver provato addirittura a ucciderlo. Inoltre, l'uomo non esiterà a chiedere che Altun sia allontanata dai suoi bambini e rinchiusa in galera per molti anni.