Interessanti novità saranno presenti nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 settembre su Rai 3. Le trame dello sceneggiato rivelano che Giulia e Angela Poggi conforteranno Adele, in crisi per la perdita di sua figlia Susanna. Esperanza, invece, deciderà di indagare sull'intossicazione delle bufale.

Un posto al sole: Esperanza indaga sull'intossicazione delle bufale

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate segnalano che le famiglie di Palazzo Palladini appariranno ancora molto scosse per i tragici fatti che hanno stravolto la loro esistenza.

La famiglia Bruni vivrà ore di pura angoscia in clinica in attesa di notizie. Niko, invece, farà di tutto pur di proteggere Jimmy. A tal proposito, l'avvocato nutrirà un attaccamento morboso nei riguardi del figlio, tanto da essere durissimo con Micaela.

Castrese ed Espedito non daranno peso all'intossicazione delle bufale. Per questo motivo, Speranza deciderà di indagare fino in fondo. Michele, invece, resterà in disparte mentre Riccardo, Rossella e Silvia appariranno sempre più uniti. Tuttavia, l'uomo riceverà ben presto una sorpresa.

Alberto cerca di far ragionare Niko

Nei prossimi appuntamenti di Upas, Mariella nutrirà dei dubbi su quello che sta accadendo al caseificio. Per questo motivo, pretenderà che Guido abbia un confronto faccia a faccia con Espedito.

Le sorelle Cirillo si confronteranno su come fronteggiare la battaglia legale di Niko contro di loro. Giulia e Angela, invece, saranno preoccupate per l'assenza di Adele, la quale ha appena perso sua figlia Susanna a causa di Valsano. Di conseguenza, madre e figlia Poggi decideranno di farle una sorpresa per capire cos'è successo.

Rossella, invece, si accingerà a conoscere l'amica milanese di suo papà. Alberto cercherà di far ragionare Niko, intenzionato a portare avanti la battaglia legale contro Micaela. Peccato, che il fratello di Angela sia sempre più determinato a proteggere Jimmy.

Giulia e Angela stanno vicine ad Adele

Giulia e Angela staranno vicine ad Adele in questo difficile momento.

Fabiana, nel contempo, rappresenterà una ventata di leggerezza nella vita di Michele, se quest'ultima non incontrasse i favori di Rossella.

Nunzio, invece, continuerà ad essere disperato per la mancanza di notizie da parte di Chiara. Di conseguenza, il fratello di Bianca attenderà con ansia informazioni da parte del detective.

L'arrivo di un'e-mail manderà in crisi il rapporto appena ritrovato tra Roberto e Marina. Fortunatamente l'imprenditore Ferri farà una proposta che risalderà il rapporto con l'amata.

Alberto, invece, affiderà la ristrutturazione del suo appartamento a Peppe. Durante l'incontro, Palladini rivelerà i suoi progetti futuri a quest'ultimo.