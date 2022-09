Prosegue la sua messa in onda dal lunedì al venerdì la popolare serie televisiva di origini turche Terra amara. Nel corso delle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente, Demir Yaman (Murat Ünalmış) durante una discussione abbastanza accesa con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà convinto che sua moglie si stia prendendo gioco di lui. In particolare l’imprenditore non riuscirà affatto a credere che il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) non è nato dal suo matrimonio, quando la fanciulla vuoterà il sacco una volta per tutte dicendogli di non essere il padre biologico del bambino.

Spoiler turchi, Terra amara: Müjgan annuncia le nozze con Yilmaz, Zuleyha litiga con il marito Demir

Le anticipazioni degli episodi dello sceneggiato ambientato nella Istanbul degli anni Settanta e che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, raccontano che durante una cena nel famoso club di Adana la protagonista Zuleyha rimarrà sconvolta da una notizia: quest’ultima apprenderà che il suo ex Yilmaz (Uğur Güneş) si sposerà con Müjgan (Melike Ipek Yalova). Altun non sapendo affatto che la dottoressa ha annunciato il lieto evento poiché suo padre le aveva ordinato di mettere la parola fine alla relazione con il suo promesso sposo, non nasconderà la sua gelosia nei confronti del figlioccio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) anche in presenza del marito Demir.

Sarà inevitabile quindi l’ennesimo litigio tra Yaman e la moglie tra le mura della tenuta: in tale circostanza l'uomo metterà alle strette la donna che ha sposato, ed esigerà sapere per quale motivo non ricambia i suoi sentimenti nonostante fa il possibile per renderla felice.

Zuleyha rivela a Demir che Adnan non è suo figlio, Yaman risponde alla confessione della moglie con una minaccia

A questo punto Zuleyha troverà finalmente il coraggio di essere sincera con Demir, dicendogli che in realtà Adnan non è suo figlio: anche se rimarrà parecchio spiazzato dalle parole pronunciate da Altun, il ricco e potente imprenditore sarà convinto che si tratti di una menzogna.

Yaman però risponderà a Zuleyha con una vera e propria minaccia, dicendole che qualora la sua versione dovesse essere vera si vedrebbe costretto a scavare tre fosse per seppellire lei, suo figlio e Yilmaz. Per sapere se veramente Demir non crederà di non essere il vero padre del piccolo Adnan, oppure inizierà ad avere dei sospetti sulla vicenda non rimane che attendere.