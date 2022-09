A partire da lunedì 12 settembre tornerà in onda Il Paradiso delle Signore. La soap sverrà trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì intorno alle ore 16.

Le anticipazioni relative alla prima settimana di programmazione della settima stagione svelano nuovi colpi di scena. Ci saranno delle novità anche per Vittorio, il quale resterà il protagonista assoluto della soap.

Il dottor Conti si recherà a New York per lavoro e sarà proprio lì che farà un incontro che potrebbe cambiare il corso degli eventi futuri. Il giovane uomo, del resto, è ormai libero.

Il Paradiso torna in onda su Rai Uno

Il Paradiso delle Signore tornerà a breve sul piccolo schermo dopo una lunga pausa estiva. La data del debutto è precisamente il 12 settembre e i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nel corso delle nuove puntate. L'orario di messa in onda dovrebbe essere pressoché lo stesso degli anni scorsi, a parte la variazione di circa cinque minuti. Telespettatori sintonizzati, dunque, a partire dalle 16, subito dopo la fine del programma condotto da Serena Bortone.

Il Paradiso, anticipazioni prima settimana di programmazione: Vittorio andrà a New York

Le anticipazioni della prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore svelano che al grande magazzino ci saranno diverse novità.

Con Gloria in carcere, Irene la sostituirà nel ruolo di capo commessa. Gemma, invece, sarà in convento in quanto punita da sua madre. Dora non farà più parte della squadra, ma verrà sostituita da Paola, appena rientrata dalla maternità.

In questo clima di grandi cambiamenti Vittorio cercherà di tenere insieme i pezzi della sua amata azienda.

Tuttavia ci sarà un gran ben problema a cui pensare: Adelaide. La donna, infatti, condurrà una gestione astiosa, creando un clima non certo piacevole tra i dipendenti.

Secondo le anticipazioni delle puntate trasmesse sino al 16 settembre, Conti volerà a New York per risolvere alcune questioni.

Il Paradiso, spoiler sino al 16 settembre: Conti incontra una donna

Nel corso delle puntate de Il Paradiso che andranno in onda sino al 16 settembre, non mancheranno delle novità anche per Vittorio. Quest'ultimo, volato negli Stati Uniti per lavoro, farà un incontro che lo colpirà parecchio. Si tratterà di Matilde, una giovane donna molto bella, che incrocerà nell'aeroporto di New York.

Conti non sa che Matilde è la cognata di Marco e che dunque avranno modo di rivedersi in futuro.