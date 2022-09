La soap opera turca Terra Amara prosegue in queste settimane la propria messa in onda tv italiana.

Nell’episodio in onda su Canale 5 il 15 settembre 2022 come al solito a partire dalle ore 16:30 circa, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si affretterà ad aiutare Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) quando le due donne rimarranno bloccate per strada a causa di un guasto improvviso alla vettura su cui si trovano.

La moglie del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) però coglierà l’occasione al volo per mettere il bastone tra le ruote alla protagonista, facendo credere alla zia Hunkar (Vahide Perçin) che sua nuora ha avuto un incontro con il suo ex fidanzato in sua presenza: l’obiettivo di Sermin sarà ovviamente quello di far dubitare il cugino Demir (Murat Ünalmış) della fedeltà della moglie.

Anticipazioni Terra Amara, episodio del 15/09: Yilmaz ripara l’automobile di Zuleyha

Nella 54^ puntata dello sceneggiato, che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 15 settembre, Zuleyha e Sermin saranno protagoniste di una disavventura inaspettata mentre faranno un giro sulla macchina che Demir ha regalato alla moglie per il compleanno.

A intervenire il soccorso delle due donne, sotto lo sguardo di Sait (Alp Özgür Yaşin), scagnozzo di Demir, ci penserà Yilmaz, il quale ha esperienza come meccanico, riparando l’automobile e riuscendo a farla ripartire immediatamente.

Sermin racconterà a Hunkar i fatti, ma in modo del tutto diverso, appositamente per far litigare Demir e la consorte.

La moglie del dottor Sabahattin fingerà di aver assistito a una conversazione dell’ex coppia. Intanto Zuleyha sarà infastidita dall’atteggiamento del marito, il quale sembra considerarla come un semplice "oggetto" da mettere in mostra.

Gaffur e Saniye tornano a vivere alla tenuta dei Yaman, Zuleyha ai ferri corti con Gulten

Nel frattempo Demir non sarà a conoscenza del ritorno di Gaffur (Bülent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) nella sua tenuta dopo averli precedentemente licenziati in un malo modo, a seguito della minaccia del capomastro a sua madre.

Successivamente Zuleyha sarà ai ferri corti con Gulten (Selin Genç), responsabile di non aver mai fatto avere a Yilmaz le lettere che lei gli aveva scritto quando si trovava in carcere: per tale motivo Altun finirà per mettere la parola fine alla sua amicizia con la domestica degli Yaman.