Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, incentrata sul complicato e doloroso amore fra Zuleyha Yaman (Hilal Altinbilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 16 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incontro fra Akif e Veli, sulla conseguente morte di quest'ultimo, sull'elezione di Demir alla camera d'industria, sull'incontro fra Yilmaz e Zuleyha, sulla rabbia di quest'ultima nei confronti di Gulten e sul viaggio di Yilmaz ad Istanbul.

Zuleyha festeggia il compleanno

Le anticipazioni di Terra Amara ci segnalano che Hunkar costringerà Semir a chiedere scusa a Gulten perché non è stata lei a rubare i gioielli. Nel frattempo, Veli verrà convocato al cospetto di Akif il ceco. Hunkar vorrebbe portare Saniye dal ginecologo ma quest'ultima è costretta a mentire dicendole di essersi sbagliata. Nel giorno del compleanno di Zuleyha, Yilmaz sarà travolto da tristi ricordi, mentre lei, nel frattempo, festeggerà con Demir che le regalerà un'auto rossa. Demir verrà eletto come presidente della camera d'industria al posto di Yilmaz. Molti sospetteranno che, dietro queste elezioni, ci siano delle frodi, soprattutto Fekeli che tenterà di convincere il figlio a non arrendersi così facilmente.

Saniye vuole lasciare Gaffur

In ospedale, Sabahattin scoprirà che Gaffur voleva soffocare Yilmaz con un cuscino e lo affronterà. Di conseguenza, Demir licenzierà Gaffur e Saniye: li caccerà entrambi dalla tenuta. I due inizialmente vedranno tutto questo come una vacanza di cui godere per poi cambiare idea e voler tornare a vivere alla villa.

Hunkar avviserà Sermin della morte di Veli. Zuleyha noterà la disperazione della donna che sarà costretta a rivelarle di aver avuto una relazione con l'uomo che poi l'ha truffata. Gaffur e Saniye verranno derubati da un borseggiatore e saranno costretti a rifugiarsi a casa di Suna. In seguito, la donna chiederà al marito di fare di tutto per tornare alla villa altrimenti lei lo lascerà.

Per non perdere la moglie, Gaffur si lascerà andare alla disperazione, minacciando Hunkar. Zuleyha e Sermin faranno un giro con l'auto che, però, si guasterà improvvisamente. Yilmaz lo verrà a sapere e riparerà l'autovettura.

Gaffur e Saniye faranno finalmente ritorno alla villa, anche se all'insaputa di Demir. Zuleyha scoprirà che Gulten non ha mai spedito in passato le missive che lei scriveva a Yilmaz e la ripudierà. Più tardi, Yilmaz pianificherà un viaggio di affari a Istanbul, mentre Zuleyha confesserà a Sermin di voler fuggire col figlio nella capitale. Appena saputo ciò, Sermin racconterà ogni cosa a Demir che si precipiterà all'aeroporto per fermarla, trovando soltanto Yilmaz. In realtà, Zuleyha si trova a casa di Nihal e Cengo: ha ideato questo piano per scoprire quanto la sua famiglia si fidi di lei. Fekeli e Yilmaz parteciperanno ad una raccolta fondi in cui quest'ultimo si aggiudicherà un cuscino ricamato a mano da Zuleyha.