Interessanti colpi di scena avverranno in occasione delle prossime puntate di Terra Amara, che avremo modo di vedere prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della terza stagione della soap opera rivelano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) deciderà di fuggire a Cipro insieme ai bambini dopo aver scoperto l'infedeltà di suo marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha affronta Umit, l'amante di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della terza stagione segnalano che Zuleyha avrà una reazione importante appreso della doppia vita del marito.

Tutto inizierà quando Umit finirà per confidare che Demir non l'ha spinta giù dalle scale, scagionando così il potente imprenditore. Quest'ultimo, a questo punto, chiederà all'ex amante di non avvicinarsi più a lui, tanto che la dottoressa lascerà l'ospedale per rifugiarsi nella sua casa ad Adana. Tuttavia, le sorprese per la donna non saranno finite qui quando si troverà Zuleyha ad attenderla. Durante un teso faccia a faccia, Altun ammetterà di essere a conoscenza che ha una storia con suo marito, tanto da decidere di cacciarla dalla tenuta.

Più tardi, la protagonista incontrerà Sadi, il quale le fornirà passaporti falsi per lei ed i suoi figli visto che ha intenzione di fuggire a Cipro. Zuleyha non se la sentirà di vivere accanto ad un uomo che l'ha tradita, tanto da voler chiedere il divorzio per adulterio una volta arrivata in Europa.

Il potente imprenditore scopre che Gulten ha aiutato sua moglie a fuggire con i figli

Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, Sevda avvertirà Demir dopo aver scoperto il piano di Zuleyha. Il potente imprenditore si precipiterà alla tenuta, dove però troverà sua moglie ad attenderlo visto che è già partita per il porto.

In questo frangente, Yaman scoprirà che Gulten ha aiutato sua moglie a fuggire dal paese con i suoi figli. Neanche a dirlo, l'uomo inviterà la domestica a lasciare la tenuta, se lei non si rifiutasse visto che crede che abbia anche lui un cuore nobile.

Yaman corre al porto per fermare Altun

Nel frattempo, Saniye chiederà spiegazioni alla cognata dopo aver spiato il confronto con il padrone.

In questo frangente, Gulten (Selin Genç) informerà la moglie di Gaffur che Zuleyha ha scoperto che Demir e la dottoressa Umit avevano una relazione extraconiugale. Per questo motivo, Altun ha deciso di fuggire in segreto con i suoi bambini.

Nel frattempo, Yaman correrà al porto, dove pregherà sua moglie di non partire, se lei non ignorasse le sue parole. Dall'altra parte, Sevda rimproverato Umit di aver rovinato un'intera famiglia. I due coniugi si ritroveranno? oppure sarà tutto finito? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.