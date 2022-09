Drammatici momenti si vivranno nel corso delle puntate della terza stagione di Terra Amara, in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Züleyha Altun si getterà nel vuoto dopo aver capito di aver perso per sempre Yilmaz Akkaya. Quest'ultimo non reagirà bene alla notizia di essere il vero padre di Adnan.

Terra Amara, anticipazioni: Züleyha finisce in ospedale

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la terza stagione della soap opera, annunciano che Züleyha commetterà una pazzia.

Tutto inizierà quando la protagonista finirà in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata colpita da una pallottola sparata da Mujgan.

Successivamente la giovane si riprenderà e Hunkar sarà al settimo cielo. Per questa ragione la matriarca dei Yaman deciderà di farle visita insieme a Leyla e Adnan.

In seguito Züleyha chiederà a Gulten di trovare un modo per farle vedere Yilmaz. Ovviamente il giovane si presenterà in clinica, apparendo intrigato dalla ragione dell'incontro.

Yilmaz reagisce male appreso che Adnan è suo figlio

Negli appuntamenti della terza stagione di Terra Amara, Yilmaz scoprirà che Adnan è suo figlio grazie a una rivelazione di Züleyha. L'uomo non capirà perché l'ex fidanzata gli abbia taciuto una cosa così importante per così tanto tempo. Non contento, Akkaya avrà intenzione di allontanare Demir dalla vita di suo figlio.

Ed ecco che Züleyha gli confiderà di avergli detto solo ora la verità in quanto Mujgan aveva scoperto tutto e aveva tentato di eliminarla. Il figlioccio di Fekeli non crederà che la pediatra si sia macchiata di un gesto così atroce. Di conseguenza l'ex meccanico negherà ad Altun qualunque ritorno di fiamma.

Altun, capendo di aver perso l'ex fidanzato, salta giù dalla terrazza

Züleyha apparirà disperata di fronte alle parole dell'ex fidanzato, tanto da tentare un gesto inconsulto. La ragazza, infatti, minaccerà di saltare giù dalla terrazza dell'ospedale, in quanto incapace di continuare a vivere sapendo che per Yilmaz è come se fosse morta.

Ed ecco che Altun cadrà nel vuoto, ma Akkaya riuscirà ad afferrarla a un braccio e a salvarle la vita. Una situazione angosciante, che verrà vista anche da Demir e Mujgan accorsi in clinica. In questo frangente Züleyha mentirà a suo marito, informandolo di aver perso l'equilibro dopo essere stata colpita da un violento capogiro. Una versione che verrà appoggiata da Gulten, la quale ringrazierà Yilmaz del prezioso aiuto.

In attesa di vedere tutti questi colpi di scena in televisione, si ricorda che gli episodi di Terra Amara già andati in onda sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma digitale Mediaset Play Infinity.