Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nella settimana da lunedì 22 a venerdì 26 agosto ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, Gaffur continuerà ad imporsi con le donne della sua famiglia e, in particolar modo, con sua sorella. Le anticipazioni rivelano che il tuttofare degli Yaman rinchiuderà Gulten nella stalla, per farle dimenticare Yilmaz. Nel frattempo, Zuleyha, stanca del suo matrimonio con Demir, proverà a fuggire ad Istanbul con il piccolo Adnan, ma verrà bloccata dai gendarmi.

A quel punto, la signora Yaman deciderà di suicidarsi, in quanto suo marito le porterà via il bambino.

Terra Amara, trame al 26/8: Gaffur rinchiude Gulten nella stalla

Nelle puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 22 al 26 agosto, la situazione alla tenuta non cambierà. Nel dettaglio, le anticipazioni rivelano che Gulten e Zuleyha continueranno a soffrire per amore. La sorella di Gaffur, infatti, continuerà a pensare a Yilmaz e, a quel punto, il fratello della ragazza tenterà il tutto per tutto, pur di far dimenticare il suo amato a Gulten. A quel punto, Gaffur rinchiuderà sua sorella in una stalla, ma Yilmaz lo scoprirà e correrà a salvarla. Purtroppo, però, nonostante il gesto di Akkaya, la cameriera degli Yaman non seguirà il suo amato.

Terra Amara, puntate al 26/8: Zuleyha vuole fuggire ad Istanbul

Nel frattempo, anche Zuleyha farà di tutto per lasciarsi alle spalle il matrimonio con Demir e la vita che non aveva sognato. Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 26 agosto, rivelano che la signora Yaman tenterà di fuggire ad Istanbul, portando il piccolo Adnan, i soldi e i gioielli.

Purtroppo, però, i piani della giovane andranno in fumo, quando i gendarmi, avvertiti da Demir, la fermeranno. A quel punto, i coniugi Yaman si troveranno faccia a faccia: il figlio di Hunkar porterà via il bambino. Zuleyha, quindi, disperata per il gesto di suo marito, vorrà suicidarsi.

Terra Amara, episodi al 26/8: Zuleyha chiede aiuto a Hunkar, ma la suocera glielo nega

Demir riuscirà a convincere sua moglie a non togliersi la vita, facendola tornare alla tenuta. L'unica cosa importante per Zuleyha sarà quella di riavere il suo bambino e, disperata, chiederà aiuto a Hunkar. Purtroppo, la suocera della ragazza di Istanbul negherà l'aiuto a sua nuora. La mamma di Demir, infatti, non riuscirà a sopportare il fatto che Zuleyha abbia tentato di fuggire. Nel frattempo, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che gli affari di Yilmaz andranno bene e il signor Yaman sarà preoccupato per il successo del rivale in amore.