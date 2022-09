Proseguono le anticipazioni di Terra Amara e si concentrano sul difficile rapporto tra Hunkar e Demir. Secondo lgli spoiler provenienti dalla Turchia, madre e figlio litigheranno al punto che Demir deciderà di lasciare la tenuta con la moglie Zuleyha e il figlio Adnan. Dopo un incidente a cavallo della signora Yaman, il marito della protagonista deciderà di tornare sui suoi passi, ma non tutto andrà liscio. Solo l'intervento della nonnina Azize, che manifesterà in maniera violenta il desiderio che Adnan possa tornare a casa, riuscirà a sistemare la questione.

Hunkar e il figlio ai ferri corti

Nelle prossime puntate di Terra amara i telespettatori della soap potranno assistere a un raro momento in cui i sentimenti prenderanno il sopravvento sui caratteri machiavellici di Hunkar e Demir. Seguendo ll trama della soap, dopo essere stato scarcerato perché riconosciuto innocente rispetto all'omicidio di Sait, Yaman tornerà a casa, ma litigherà con sua madre, rinfacciandole di non aver mai creduto nella sua innocenza. Ma il peggio arriverà quando Hunkar lo rimprovererà di aver incastrato Fekeli per la morte del padre.

A questo punto Demir, infuriato, ordinerà alla moglie di mettere insieme tutte le cose sue e del bambino, e lascerà la casa. L'allontanamento di Yaman però non durerà molto: anche se aveva deciso di trovare una casa per la sua famiglia, Demir deciderà di tornare alla villa dopo che Hunkar resterà coinvolta in un incidente a cavallo, che fortunatamente si risolverà con una piccola ferita alla spalla.

Azize disperata per la lite tra Hunkar e Demir

Anche contro la volontà di Zuleyha, che vedrà incoerenza nei gesti del marito, Demir deciderà di rientrare in casa senza avvertire prima della sua decisione la madre. Quando Hunkar si troverà davanti il figlio non reagirà per nulla bene, anzi gli intimerà di lasciare la casa e di andare via dopo aver scoperto che sla ua intenzione era quella di trovare un'altra abitazione per la famiglia.

I due avranno una dura discussione a cui assisterà Azize.

La nonnina, affetta da una grave demenza senile, sarà sconvolta dalla lite che vedrà protagonisti rispettivamente la moglie e la il nipote, e avrà una crisi isterica che culminerà con un pianto disperato. Azize, infatti, sentirà la mancanza del piccolo Adnan, a cui si è legata moltissimo.

Di fronte a tale atteggiamento, Hunkar e Demir crolleranno e si abbracceranno chiedendosi scusa per il male che si sono fatti nell'ultimo periodo. Demir, quindi, rientrerà a casa con il benestare della madre, ma per sapere se la pace tra i due sarà definitiva occorrerà attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.