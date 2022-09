Proseguono le anticipazioni di Terra Amara con un litigio che avrà numerose ripercussioni per la prosecuzioni della soap. Infatti, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Demir, dopo essere uscito di carcere, avrà un aspro confronto con la madre. Hunkar, a questo punto, chiederà spiegazioni al figlio circa i motivi per cui venti anni prima ha deciso di mentire sulla morte del padre incastrando Fekeli. Ma Yaman, innervosito, non solo non risponderà ma prenderà una decisione drastica. Ordinando alla moglie e alla tata di Adnan di fare le valigie, Demir lascerà la tenuta con tutta la sua famiglia allontanandosi da sua madre.

Scontro aspro tra madre e figlio

Seguendo la storyline di Terra amara, un nuovo colpo di scena presto sorprenderà i telespettatori dell'amata soap turca. Dopo l'omicidio di Sait, Demir verrà arrestato perché ritenuto da tutti, e da Fekeli in primis, il colpevole. Hunkar cercherà di indagare per scagionare il figlio, ma non trovando prove in favore del figlio, proporrà a Gaffur di prendersi tutte le colpe. Il capomastro accetterà, in cambio di promesse di ricchezza e possedimenti, ma Demir non si sottoporrà a questo inganno, volendo che la verità venga a galla.

Sarà Fekeli, alla fine, a scoprire che a uccidere Sait non è stato Demir bensì un cugino dell'uomo per motivi di denaro. Andando anche contro la volontà di Yilmaz, Fekeli racconterà tutto alla polizia, permettendo così al suo 'nemico' di lasciare il carcere.

Ma una volta rientrato in casa, Demir avrà un duro scontro con la madre che porterà a diverse ripercussioni. Da un lato, il marito di Zuleyha andrà contro Hunkar accusandola di aver chiesto a Gaffur di prendere il suo posto perché non credeva veramente alla sua innocenza, ma dall'altro, anche la donna avrà le sue domande da fare.

Demir e la sua famiglia lasciano la tenuta Yaman

Durante lo scontro verbale tra madre e figlio, Hunkar chiederà a Demir perché venti anni prima ha costretto i testimoni all'omicidio del padre a mentire affermando che Adnan non era armato durante lo scontro con Fekeli. Di fronte a questa domanda, Yaman andrà su tutte le furie e senza dare il tempo alla madre di esporre a pieno il suo pensiero, andrà di corsa dalla moglie e le ordinerà di fare le valigie.

Demir, Zuleyha, Adnan e la tata del piccolo se ne andranno subito dalla tenuta.

Demir, con tutta la sua famiglia, si trasferirà in un albergo prendendo le distanze da Hunkar. Cosa succederà alla luce di questo importante avvenimento tra madre e figlio? La frattura riuscirà a ricomporsi o sarà definitiva? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.