Proseguono le anticipazioni di Terra Amara con un nuovo colpo di scena che vedrà protagonista Hunkar. Secondo gli spoiler provenienti dalla Turchia, ben presto i telespettatori della soap potranno assistere a un incidente che porterà la suocera di Zuleyha a ferirsi a una spalla. Durante una passeggiata a cavallo, la donna sarà disarcionata dal cavallo e sarà il figlio Demir, con il quale ha litigato in precedenza, a soccorrerla. Nonostante senta la mancanza di Demir, che ha deciso per via di alcune divergenze con la madre di lasciare la tenuta, Hunkar deciderà di non accogliere il figlio in casa che vorrebbe rientrare.

Demir discute con sua madre Hunkar

Nelle prossime puntate di Terra amara, Hunkar si renderà ancora una volta protagonista della soap. Seguendo le trame della serie turca, la scarcerazione di Demir non porterà serenità nella famiglia Yaman. Fekeli scoprirà che a uccidere Sait è stato in realtà un cugino dello scagnozzo e rivelerà la verità alla polizia. Rientrato in villa, Demir rinfaccerà alla madre di aver chiesto a Gaffur di addossarsi la colpa dell'omicidio perché in realtà non credeva nella sua innocenza, ma Hunkar non si farà intimorire, anzi avanzerà le sue richieste.

La suocera di Zuleyha chiederà spiegazioni al figlio circa i motivi che lo hanno spinto a incastrare venti anni prima Fekeli per la morte del padre Adnan, visto che lei stessa ha scoperto che il padrino di Yilmaz ha agito in realtà solo per legittima difesa.

Demir non solo non risponderà alla madre, ma deciderà di lasciare la villa con moglie e figlio.

Hunkar soccorsa dal figlio dopo la caduta

L'assenza del figlio e la ricerca della nonnina Azize, che si allontanerà dalla villa, permetterà a Hunkar di poter chiarire con Fekeli, il quale scoprirà che in realtà la donna lo ha sempre amato e si è allontanata da lui in passato per volere paterno.

Nonostante ciò Hunkar sarà molto triste per la decisione del figlio e deciderà di concedersi un po' di svago facendo una passeggiata a cavallo. L'idea però non sarà positiva, perché Hunkar verrà disarcionata e si ferirà a una spalla.

Sarà Demir a trovarla dopo tante ore di ricerche e a condurla così in ospedale. A questo punto Demir rivelerà alla madre la sua intenzione di tornare a casa ma lei rifiuterà, avendo scoperto che il figlio si è già mosso per trovare una casa più grande dove potersi stabilire con la moglie Zuleyha e il figlio Adnan.

Insomma, Hunkar dimostrerà ancora una volta di essere una donna risoluta e sicura di sé. Per scoprire quali saranno adesso le prossime mosse di Hunkar e di Demir non resta che attendere le nuove anticipazioni di Terra amata provenienti dalla Turchia.