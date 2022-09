Un nuovo colpo di scena attende i telespettatori di Terra Amara. Secondo le anticipazioni che provengono dalla Turchia, infatti, Yilmaz si ritroverà per l'ennesima volta dietro le sbarre in seguito a una rissa in cui verrà coinvolto. Mentre sarà in viaggio per recarsi a un appuntamento con Mujgan, con cui vorrà riappacificarsi, Akkaya risponderà a una provocazione fino a sparare a un uomo. Quando quest'ultimo si troverà in gravi condizioni in ospedale, Yilmaz verrà arrestato, avvenimento che gli impedirà di presentarsi all'appuntamento con la dottoressa.

Yilmaz tenta di riavvicinarsi alla dottoressa

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo le trame della soap turca, quando Mujgan scoprirà da Nihal che è Zuleyha la ex di Yilmaz, lo lascerà subito sentendosi tradita. Il pettegolezzo sul passato di Altun si diffonderà velocemente in paese, visto che alla conversazione tra la dottoressa e la donna assisteranno anche alcune infermiere che alla fine racconteranno il fatto in giro.

La notizia arriverà presto alle orecchie di Demir, che incolperà la moglie di Cengaver del gossip che circola in paese, arrivando a litigare con il suo fidato amico. Anche Yilmaz verrà messo a corrente delle dicerie, ma si concentrerà per conquistare di nuovo Mujgan, la quale sulle prime sembrerà non volerne sapere.

Sarà Sabahattin a intercedere per Yilmaz, procurandogli un appuntamento con la dottoressa che nel frattempo si sarà rifugiata a casa di un'amica. Akkaya, però, non arriverà mai all'appuntamento.

Mujgan delusa da Yilmaz

Sulla strada che dovrebbe condurlo da Mujgan, Yilmaz incontrerà degli uomini che faranno delle battute volgari sulla sua relazione amorosa con Zuleyha, tirando in ballo anche la nuova frequentazione con la dottoressa.

Akkaya non riuscirà a resistere alle provocazioni e darà un colpo di bottiglia a uno dei maldicenti. A questo punto si scatenerà una rissa e un uomo estrarrà una pistola per sparare un colpo a Akkaya, il quale risponderà a sua volta con il fuoco.

L'uomo sarà in fin di vita e verrà portato in ospedale per essere operato. Di conseguenza Yilmaz verrà arrestato.

Immediatamente Fekeli, con l'aiuto di Cetin, si darà subito da fare per far uscire dal carcere il suo figlioccio. Nel frattemp la dottoressa, non essendo al corrente di quanto accaduto, sarà delusa e amareggiata da fatto che Yilmaz non si sia presentato all'appuntamento e penserà che per l'ennesima volta l'abbia presa in giro. Per scoprire se Yilmaz riuscirà a riconquistare la dottoressa, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.