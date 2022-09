Le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo settembre 2022 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende che riguarderanno la coppia composta da Ida e Riccardo.

I due saranno ancora al centro dell'attenzione e delle dinamiche dello show Mediaset, nonostante la decisione di dirsi addio e mettere la parola fine alla loro relazione.

La situazione in studio diventerà particolarmente tesa nel momento in cui Riccardo arriverà a sfiorare la rissa con uno dei nuovi pretendenti della sua ex.

Ida e Riccardo sempre in tensione: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne di settembre, rivelano che tra Ida e Riccardo arriverà il momento di mettere la parola fine alla loro relazione.

Per i due, però, non sarà affatto facile riuscire a troncare del tutto, dato che continueranno ad essere protagonisti di accesi confronti/scontri in studio.

Intanto, però, per Ida Platano arriverà il momento di conoscere nuovi pretendenti che parteciperanno al programma per conoscerla meglio.

Uno di questi nuovi cavalieri del trono over, intenzionato a frequentare la dama siciliana, ben presto si ritroverà in rotta di collisione con Riccardo Guarnieri.

Rissa sfiorata in studio per Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne settembre

La situazione tra i due assumerà una piega del tutto inaspettata, al punto che il clima in studio diventerà particolarmente bollente.

Le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo settembre, infatti, rivelano che Riccardo arriverà a sfiorare la rissa in studio con uno dei nuovi pretendenti della sua ex Ida.

Tale scontro porterà Maria De Filippi ad intervenire in prima persona per cercare di placare gli animi: la conduttrice, infatti, chiederà ai due protagonisti di questa rissa sfiorata, di stringersi la mano e di mettere la parola fine a questo tipo di atteggiamento.

Sta di fatto, però, che questo tipo di atteggiamento da parte di Riccardo nei confronti della sua ex Ida, continua ad alimentare dubbi e sospetti.

Possibile che il cavaliere non abbia ancora dimenticato definitivamente la dama siciliana?

Il ritorno di Roberta Di Padua: anticipazioni Uomini e donne settembre 2022

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne di settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno di un altro volto noto del trono over.

Trattasi della dama Roberta Di Padua che, dopo un periodo di assenza in studio, sarà nuovamente pronta a mettersi in gioco e accetterà di farsi "corteggiare" dal cavaliere Alessandro, il quale non ha nascosto il suo interesse nei confronti della dama dopo la fine della frequentazione con Ida Platano.