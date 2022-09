Proseguono le anticipazioni di Terra Amara che si concentrano sull'amicizia tra Demir e Cengaver, che potrebbe subire una battuta d'arresto. Infatti, secondo gli spoiler provenienti dalla Turchia, nel momento in cui in paese si inizierà a parlare della relazione che in passato hanno avuto Zuleyha e Yilmaz, Yaman darà la colpa all'amico di aver diffuso la notizia che lui voleva mantenere segreta. Questo porterà i due a litigare, tanto che Demir deciderà di estromettere il marito di Nihal dall'avvio della nuova attività, cosa che gli comporterebbe una grossa perdita di denaro.

Il pettegolezzo su Zuleyha e Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra amara, un malinteso porterà a una furiosa lita tra Demir e Cengaver. Seguendo le trame della soap turca, tutto partirà quando la moglie del meccanico presso cui lavorava Akkaya giungerà al paese e verrà ricoverata in seguito a un malore. A occuparsi di lei sarà Mujgan, che attraverso la donna scoprirà che Zuleyha era la ex fidanzata di Yilmaz. La dottoressa romperà subito il fidanzamento, in quanto si sentirà ingannata. ma questo sarà solo uno dei problemi che si verrà a creare.

Alcune infermiere assisteranno al dialogo tra Mujgan e la paziente, e diffonderanno in paese la notizia che Zuleyha ha avuto una relazione con Yilmaz, colui che è stato l'autista di marito.

Questo pettegolezzo si espanderà a macchia d'olio fino ad arrivare alle orecchie di Demir, proprio alla festa dell'inaugurazione della fabbrica che Yaman fonderà con Cengaver. Il marito di Zuleyha a questo punto darà una testata all'uomo che parlerà in maniera poco consona di Altun e poi se la prenderà con Cengaver.

Demir accuserà Cengaver di non aver tenuto il segreto

Essendo Cengaver l'unico a cui aveva rivelato della precedente reazione della moglie, Demir penserà che sia stato lui mettere in giro la notizia. Inoltre si convincerà che le cose siano andate proprio così quando Zuleyha gli rivelerà che Nihal l'ha ricattata di dire la verità sul suo legame con Yilmaz, se non le avesse dato una grossa somma di denaro per aiutare suo fratello Levent.

Cengaver se la prenderà con la moglie quando verrà messo al corrente del ricatto, ma allo stesso tempo Demir gli dirà che non farà più parte della nuova società appena fondata, cosa che per lui comporterà la perdita di molto denaro.

Nel frattempo da un lato Yilmaz cercherà di recuperare con Mujgan, la quale però non vorrà fare marcia indietro, e dall'altro Demir cercherà di mettere a tacere il gossip sul passato di Zuleyha con scarsi risultati. Per scoprire i prossimi risvolti di Terra amara non resta che attendere le prossime anticipazioni provenienti dalla Turchia.