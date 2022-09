Drammatici momenti caratterizzeranno le puntate della 4^ stagione di Terra Amara, trasmessa prossimamente sui teleschermi italiani. Le trame dello sceneggiato, made in Turchia, segnalano che Demir Yaman informerà Zuleyha Altun che ha perso il figlio che attendeva a causa delle ferite riportate in un drammatico incidente stradale.

Terra Amara: Umit scopre che Zuleyha attende un figlio

Le anticipazioni di Terra Amara, inerenti alle puntate della quarta stagione svelano che la consorte di Demir sarà protagonista di un rocambolesco incidente automobilistico, che avrà gravi conseguenze.

Tutto inizierà quando Mujgan racconterà ad Umit alcune novità sul suo ex amante. In questo modo, la collega della vedova di Yilmaz scoprirà che Zuleyha attende un figlio dall'uomo per il quale nutre ancora dei sentimenti. Una rivelazione, che lascerà attonita Kargin, che deciderà di correre ad avere un confronto con la rivale. Difatti, la donna vorrà raccontare ad Altun di essere l'amante di Demir e quindi invitarla ad interrompere la gestazione. Un piano che non verrà mai eseguito a causa di un drammatico colpo di scena.

Altun in gravissime condizioni dopo un incidente

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, tutti i componenti della famiglia Yaman saranno particolarmente in ansia per l'incidente accorso a Zuleyha.

Difatti, la fanciulla verrà portata in clinica dopo essere stata rinvenuta da Umit in gravissime condizioni a bordo della sua autovettura. Qui, la dottoressa deciderà di aiutare Altun, sebbene sia la sua antagonista in amore. Una volta in clinica, la protagonista verrà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica. In questo frangente, Demir sarà raggiunto da una triste notizia quando i medici usciranno dalla sala operatoria.

Il figlio di Hunkar, infatti, scoprirà che sua moglie ha purtroppo perso il bambino che attendeva.

Demir informa la consorte che il bimbo che aspettava non è sopravvissuto all'incidente

Zuleyha, intanto, si risveglierà tranquilla accanto a suo marito. La donna, a questo punto, chiederà subito notizie del bambino che porta in grembo.

Di conseguenza, Demir sarà costretto a rivelarle che il feto non è sopravvissuto al tragico incidente. Neanche a dirlo, la nuora di Hunkar apparirà sconvolta da questa drammatica notizia come il marito, dato che attendevano con ansia la nascita del terzo figlio.

Qualche tempo dopo, Demir scoprirà che Fikret è accusato di aver partecipato alla tragedia, accaduta alla sua consorte. Per questo motivo, il potente imprenditore non esiterà a minacciarlo con un'arma da fuoco dopo averlo raggiunto in commissariato.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la soap opera turca è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:30 su Canale 5.