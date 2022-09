Col passare dei giorni, emergono sempre più dettagli sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'ultima indiscrezione che è trapelata sul cast che a breve inizierà l'avventura, riguarda il possibile debutto nella casa di Cinecittà di alcuni animali domestici. Pare che Alfonso Signorini stia insistendo con i vertici Mediaset per avere quest'anno una stanza dove i concorrenti potrebbero recarsi per trascorrere un po' di tempo con i loro amici a quattro zampe. Gli addetti ai lavori sarebbero scettici, quindi non è detto che questa novità vada in porto.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Lunedì 19 settembre inizierà ufficialmente la settima edizione del Grande Fratello Vip, la terza consecutiva con Alfonso Signorini alla conduzione.

Un rumor che è trapelato di recente proprio sul presentatore, sostiene che starebbe facendo di tutto pur di convincere i vertici Mediaset ad acconsentire ad una sua insolita quanto tenera richiesta.

Visto il successo che hanno riscosso un anno fa gli incontri tra i concorrenti e i loro animali (Katia e Ciuffi, Soleil e Simba, Giucas e Nina), il padrone di casa avrebbe proposto alla produzione di permettere l'ingresso tra le mura di Cinecittà degli amici a quattro zampe di alcuni futuri vipponi.

L'idea del direttore, dunque, sarebbe quella di accogliere sotto le telecamere i cani e i gatti di qualche inquilino, soprattutto quelli meglio addestrati e ligi alle regole.

Conto alla rovescia per l'esordio del Grande Fratello Vip

Stando a quello che riportano alcuni siti, gli addetti ai lavori non si sarebbero ancora pronunciati sulla richiesta di Alfonso di far entrare nella casa del Grande Fratello Vip gli animali domestici di qualche concorrente.

I vertici di rete avrebbero forti dubbi sulla buona riuscita di questa "operazione", probabilmente perché temono le proteste degli animalisti nel vedere cani e gatti rinchiusi in uno spazio ristretto per un lungo periodo.

Un'idea al vaglio sarebbe quella di costruire una stanza apposita per ospitare gli amici a quattro zampe per un tempo limitato, ma per il momento non sono emerse altre notizie ufficiali a riguardo.

Pronti i video dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Altri retroscena che sono emersi nelle ultime ore sulla prossima stagione del Grande Fratello Vip, li ha resi pubblici Alessandro Rosica tramite i suoi profili social.

L'esperto di gossip, infatti, di recente ha usato Twitter e Instagram per far sapere che proprio in questi giorni sarebbero state registrate le clip con le quali i concorrenti del reality-show si presenteranno ai telespettatori tra la prima e la seconda puntata.

Anche se per ora è stato ufficializzato soltanto Giovanni Ciacci, il cast del format di Canale 5 è chiuso e tutti i personaggi che varcheranno la soglia della porta rossa il 19 e il 22 settembre, sono stati scelti.

"I vipponi potranno uscire momentaneamente dalla casa per andare a votare, altrimenti potranno astenersi (qualcuno l'ha già fatto)", ha aggiunto il romano in merito a quello che accadrà domenica 25 quando anche gli inquilini del GF Vip saranno chiamati a partecipare alle elezioni politiche.

I concorrenti nella casa del GF VIP potranno uscire momentaneamente e votare, altrimenti potranno astenersi dal voto ( qualcuno si è già astenuto ) gf vip news Rosica Alessandro #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) September 2, 2022

Chi vorrà esprimere una preferenza tra i partiti candidati, dovrà lasciare seguire il seguente iter: abbandonare temporaneamente la casa, recarsi nella propria città d'origine, votare, rientrare a Roma, fare circa una settimana di quarantena in una camera d'albergo nel rispetto delle norme anti-Covid e poi tornare in gioco.

Per più o meno sette giorni, dunque, la casa più spiata d'Italia potrebbe essere popolata da poche persone: dai primi di ottobre, tutto tornerà alla normalità.